Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuşmasından satır başları

" Bunların yaptığı hükümet eleştirisi değil, devlet düşmanlığı derken bunu kast ediyorum. CHP milli güvenlik sorundur"

"Amerika'nın Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik ne zamanlama bakımından izahı yoktur. Rum Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen hatta teşvik eden Amerika, bu adımıyla adada silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz de Kuzey Kıbrıs'ta ne gerekiyorsa bu adımları attık."

"Barış için ben umutsuz değilim ama bir anda netice alırız dersek bu da hayal olur. Referandum olayı sıkıntıyı getiriyor. Böyle bir referanduma gidilmeseydi de bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik, çözebilselerdi. Zelenski 4 bölge ile ilgili desteklerimizi işitiyor. Putin ile görüşerek bu sorunu çözmemizi istiyor. Putin ile bu konuyu yarın etraflıca ele almayı düşünüyorum."

"Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerindeki referandum kararı daha endişe verici. Diplomasi çabalarını zora sokuyor. Burada bir ilhak olabilir. Tanıdığım Sayın Putin kafasına bir şeyi koyduysa yapar."

"Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli adım olacaktır."

"Suriye'de terör örgütü milli güvenliğimizi tehdit etmeye devam ederse bizim kararlı mücadelemiz devam edecektir. Sahada her türlü tedbiri alıyoruz. Bizim için esas unsuru milli güvenliğimiz oluşturuyor. Milli güvenliğimizi tehdit eden yerlere karşı gerekli adımı atarız."

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