İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  •  “ Kurulduğumuz günden bu yana milletimizin bize olan inancını kıracak hiçbir iş yapmadık”
  •  “ Türk siyasetinde açtığımız temiz sayfayı hizmetlerle, yatırımlarla, reformlarla doldurduk”
  •  “ Dünya 5'ten büyüktür tespitimizin haklılığı yaşanan her gelişmeyle teyit edildi”
  •  “ Sosyal Güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunduk”

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.