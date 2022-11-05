Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
- “ Kurulduğumuz günden bu yana milletimizin bize olan inancını kıracak hiçbir iş yapmadık”
- “ Türk siyasetinde açtığımız temiz sayfayı hizmetlerle, yatırımlarla, reformlarla doldurduk”
- “ Dünya 5'ten büyüktür tespitimizin haklılığı yaşanan her gelişmeyle teyit edildi”
- “ Sosyal Güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunduk”
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