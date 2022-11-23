Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

"Deprem Gölyaka'da çok sayıda binada hasara yol açtı ama vahim birdurumla karşılaşmadık."

"Bombayı koyan terörist ile ona yardım eden çok sayıda kişi yakalanarak adalete teslim edildi. Bu eyleme karışan kim varsa nerede olursa olsun bulunacak, dökülen masumların kanının hesabı kendisinden misliyle sorulacak, cezası kesilecektir."

"İstanbul'daki eylemi timsah gözyaşı ile kınayanların gerçek yüzleri hemen arkasından başlattığımız operasyonla ortaya çıkmıştır."

"Uçaklarla, toplarla, SİHA' larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridiyle kapata kararlığımız her zamankinden bugün daha güçlüdür. "

"Bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz."

"Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz"

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