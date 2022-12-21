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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz. Müzik alanında Ajda Pekkan sanat dünyamızın çınarlarından birisidir. Sayın Pekkan, 'Kimler geldi kimler geçti' ve 'Petrol' gibi şarkılarıyla sanat tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştır" dedi.

"Hangi inanç, hangi mezhepten olursa olsun Türk kültürüne katkıda bulunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır"

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