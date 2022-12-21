Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz. Müzik alanında Ajda Pekkan sanat dünyamızın çınarlarından birisidir. Sayın Pekkan, 'Kimler geldi kimler geçti' ve 'Petrol' gibi şarkılarıyla sanat tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştır" dedi.

"Hangi inanç, hangi mezhepten olursa olsun Türk kültürüne katkıda bulunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır"

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