Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm İstanbul'a selamlarımı gönderiyorum. Uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metronun hayırlı olmasını diliyorum. Metro hattının İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. İstanbul'u yer altından ve yer üstünden demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım hayata geçiriyoruz. Her fırsatta altını çizerek ifade ediyorum; Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Böylesine derin muhabbetle bağlı bulunduğumuz İstanbul'u kimse kusura bakmasın birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehri günbegün karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Evimiz, yuvamız İstanbul'a karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz.

Havasını birlikte soluduğumuz güzelliğini birlikte seyrettiğimiz güneşinin sıcaklığına birlikte uyandığımız İstanbullu hemşehrilerimize mahcup olamayız. Ulaştırma Bakanlığımız asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını İBB yapmadığı için devraldı. Kardeşlerim, bakın 3 yılı geçti. Bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Tabi buna asıl dersi 2024'te verecek İstanbul. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bu hat devralındığında fiziki ilerleme oranı yüzde 5'ti. Yani kazılmış 100 metrelik tünel ve 4'te biri ancak biten viyadük dışında ortada hiçbir şey yoktu. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Testleri de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Biraz sonra beraber bineceğiz. Metro istasyonlarının tasarımını özgün anlayışla gerçekleştirdik. İstanbul'a sembol mekanlar da kazandırmak istedik. Hastane istasyonunda tüm şehir hastanelerimizi tanıtan özel atrium inşa ettik. Kayaşehir'de ışıklarıyla ahşap görünümü veren görüntüyle yer altında bekleyen yolculara sıcak atmosfer sunduk.

Kent merkeziyle hastane arasında ulaşım artık daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır. Biliyorsunuz, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılacağı zaman oranın yolunu da asıl sorumlusu yapmadığı için biz inşa etmiştik. Bu metro hattımızı diğer toplu taşıma hatlarıyla entegre ederek İstanbul Havalimanı dahil birçok yere kolayca ulaşmasını sağladık. Artık beklemek zorunda kalmayacaksınız. Başakşehir size bu yakışır da onun için. Kayaşehir, Mahmutbey arasını 20 dk'da Metrokent Bakırköy arasını 29 dk, Metrokent İstanbul Havalimanı arasını 24 dakika, Hastane Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz.

Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyorlar. Bakanlığımız ise toplam 55.7 kilometre uzunluğundaki 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistem ağı şu an açılan projeyle 324,5 km'ye ulaştı. Yapımı devam eden projeler bittiğinde bu rakam 380 km'nin üstüne çıkacak. Raylı sistem ağının yüzde 50'sinden fazlasını Ulaştırma Bakanlığı şehrimize kazandırmış olacak.

Kimileri sadece laf yapar, kimileri de işte böyle iş yapar iş. Hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, hep taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık. Farklı hevesler yerine tüm mesaimizi İstanbul'a ve İstanbullulara hizmet etmek aldı. Biz bu şehre aşığız. Biz bu şehrin dertlisiyiz. Eser ve hizmetlerimizle koşmaya, konuşmaya devam edeceğiz.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.