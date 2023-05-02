Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlere olan aşkımız farklı, çok seviyoruz sizleri. Bu yolda bizi hiç yalnız bırakmadınız. Ne muhteşem bir katılım. Sevgili Antalyalılar, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Bu şehri hep gönülden sevdik. Antalya'yı tarımıyla, ticaretiyle, turizmiyle geliştirmek için çalıştık. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hazırlandığımız şu dönemde Antalya'nın desteğine talip olmak için sizlerle beraberiz. Bu şehir ayrımcılığın hiçbir çeşidine itibar etmez. Huzur arayan herkese kucağını açar. Bu şehir mesele ülkesinin bütünlüğü olduğunda kimsenin gözünün yaşına da bakmaz. Bunun için Antalya'yı ayrı bir seviyoruz.

Biz eser ve hizmet siyasetiyle bugünlere getirdiğimiz Türkiye'yi daha ileriye götürmek istiyoruz.

Masanın altındaki gizli ortak HDP de bu cümbüşteki yerini aldı. Ortak sayısını 9'a çıkardılar. Milletin yeminli düşmanları PKK ve FETÖ durur mu? Onlar da seslerini çıkardılar. Oldu mu size 11 ortak. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Türkiye böyle bir oyunu asla hak etmiyor. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı aday olarak karşımıza diken bir mekanizma var.

Ne diyordu bay Kemal tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz. Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyecek bir bataklığa saplamaktır. Ama başaramayacaklar.

"MASA 11'Lİ OLDU"

Birileri de ülkenin birikimlerini önce altılı olarak başlayan masada paylaşmaya niyetlendi, sonra pazarlığın kızıştığı bir anda ortaklardan biri yerinden kalkıp sonra geri otururken, masanın altındaki gizli ortak HDP de bu cümbüşteki yerini aldı. Baktılar 7 ortakla da bu iş olmayacak, 2 büyükşehir belediye başkanını da dahil edip ortak sayısını 9'a çıkardılar. Masada kendileri için de yer olduğunu gören ülkenin ve milletin yeminli düşmanları, PKK ve FETÖ durur mu? Onlar da hemen seslerini yükselttiler.Türkiye, siyasetine ve yönetimine dönük böyle bir oyunu asla hak etmiyor.

Milletimiz iradesine dönük böyle bir istiskali asla hak etmiyor. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var. Bu mekanizma, CHP tabanının da ittifaktaki diğer partilerin tabanının da hassasiyetlerini zerre kadar umursamıyor. Ne diyordu Bay Kemal? 'Tıpış tıpış oy kullanacaksınız' denilerek bu nobranlık açıkça da ifade ediliyor. Çünkü bunların derdi seçimlerde yönetimi değiştirirken sonra Türkiye'nin kaldığı yerden yoluna devam etmesi değildir. Bunların derdi Türkiye'yi siyasetiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomasisiyle en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamaktır. Ama inşallah başaramayacaklar.

"ALEVİ-SÜNNİ AYRIMI YAPANA LANET OLSUN"

Kimsenin kökeni, mezhebini sormadık. Ne diyor bay Kemal 'ben Aleviyim' diyor. Şimdiye kadar bunu niye söylemedin? Bu ülkeyi Alevi - Sünni diye ayrım yapanlara lanet olsun. 76 üniversite vardı şimdi 208 üniversite var. Muş'tan Iğdır'dan yavrularımız İstanbul'a Ankara'ya gelmiyor. Oraya profesörler doçentler gidiyor.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.