Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bu şehri de bu ülkeyi de sevmek lafla olmaz. Boş vaatlerle yalanla dolanla sevmek asla olmaz. Sevme hizmetle olur. Sevmek, enerjiden savunmaya, kendi göbeğini kesmekle olur. Sevmek, 100 yıllık hasreti dindirmekle olur. Trabzon Kandil'den sevilmez, Pensilvanya'dan sevilmez, Londra'dan sevilmez, işte burada sevilir. Fatih'in torunları, 1453'ten rahatsızlık duyanlarla aynı masaya oturanlara cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. İstiklal mücadelesini başlatanlar, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını 14 Mayıs'ta tarihin tozlu raflarına atacaktır. Şehit Eren Bülbül'ün, şehit Ahmet Çamur'un hemşehrileri 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir. 14 Mayıs'ta yapılan işleri yarım bırakmadan, daha büyük hedeflere koşmaya söz mü Trabzon? Van'da bez parçaları ile devletine meydan okuyanları ve onlara el sallayanları sandığa gömüyor muyuz Trabzon?

Bugün sizlerle hasret gidermeye, hem de eser ve hizmetlerimizin açılışlarını yapmaya geldik. Trabzon'la Gümüşhane arasındaki tünelle tarihi İpek Yolu'na bağlıyoruz. Tamamen kendi mühendislerimize aittir. Bu tren bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden olacaktır. Karadeniz limanlarıyla, güney arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz. Masanın yaptığı tüm işleri üst üste koyun onla yüzle çarpın bir Zigana Tüneli etmez. Yatırım tutarı 27 milyon lirayı bulan 11 projeyle şehrimizi kavuşturuyoruz. Bir diğer önemli proje Kanuni Bulvarı'nın biten kısımlarıdır. Eğitimde ana okulu, ilk okulu, imam hatip lisemizin, Gençlik ve Spor'da yurt gençlik merkezlerimizin, sağlık yatırımlarımızın, Çevre ve Şehircilikte çok sayıda hizmet ile TOKİ'nin inşaatlarının resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz.

"TRABZON'A 90 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

Büyükşehir belediyemiz yeni bir terminal binası kazandırdı. Tüm bunların resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz. Bir de Trabzon'a 21 yılda kazandırdığımız işler var. Bunlar bizim referansımız. Bay bay Kemal'in referansı ne, ne yapmış? Bay bay Kemal seni biz SGK müdürlüğünden tanırız. Bugüne kadar Trabzon'a 90 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Şehir hastanesinin yapımı sürüyor. TOKİ vasıtasıyla Trabzon'a ilk evimle 2 bin 500 konut yapacak ilk arsamla 500 arsa vereceğiz. 331 yapı ile Çömlekçi'yi şehrimize yakışır hale getiriyoruz. 73 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 267 kilometreye çıkardık. 1 baraj, 1 içme suyu tesisi inşa ettik. 21 yılda il ve ilçede dere ıslahlarıyla 10 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Yaptıklarımız ve hizmetlere açtıklarımız saymakla bitmiyor. Seçimlere 11 gün kaldı. Buradan öyle bir ses verin ki, Trabzon'un yaylalarından duyulsun.

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