Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

14 Mayıs'ta rekor katılımla milli iradeyi sandığa yansıtan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'mize yakışır demokrasi şöleni yaşadık. Dünyada eşi benzeri yok, yüzde 90'a varan katılım. Siyasal katılımı artırmak için çaba serf eden adaylara ve görev yapan kamu personeline teşekkür ediyorum.

"DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET EDECEĞİM"

Milletimiz 27 milyondan fazla oyla şahsımıza teveccüh gösterdi. Yüzde 49,5 oy oranına kavuştuk. Sandıkta tecelli eden irade, başımız gözümüz üstünedir. Bugün tüm liderlerle görüşme yaptım. 12 günü iyi değerlendireceğiz. Rehavete kapılmayacağız. Deprem bölgesinin belli bir bölümünü hafta sonu ziyaret edeceğim. Miting pek düşünmüyorum. Deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz. Çok hakaret ettiler, çok çok yanlış ve çirkin. Devlet Bey ile yaptığım görüşmede, 'Ben gelmeye hazırım' dedi. Belki Fatih Bey de gelecek. Hatay Defne'de malum hastane konusunda 'Yapamazlar' deniyordu. Devlet Hastanesi bitme noktasına geldi. Orayı belki açma durumumuz olacak. Sadece iç kısmının aksamı değil, çevre ve peyzaj yapma suretiyle vatandaşı psikolojik olarak etkilemesini önemsiyorum.

"MİLLETİMİZ KUMPAS VE KASET SİYASETİNİ REDDETTİĞİNİ GÖSTERMİŞTİR"

Bekledikleri oyları almadıkları için 'Buralara destek, yardım yok' gibi ifadeler. Kampanyamızı samimiyet üzerine kurduk. Daima dürüst olduk, yalan söylemedik. Milletimizin aklını, irfanını hiçbir zaman hafife almadık. Tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra hepsini hayata geçireceğiz. Milletimiz kumpas ve kaset siyasetini reddettiğini göstermiştir. Muhalefetin terör örgütü uzantılarıyla Seçim kazanamayacağını anlamış olması gerekir. Millet terör örgütüne oy vermiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisine ve milletine iyilik yapıp temiz siyaset yürütmesini bekliyoruz.

"DEPREM BÖLGESİ İÇİN TEHDİT SALLIYORLAR"

Vatandaşım samimiyet içerisinde bir final var böyle tamamlanmasını bekliyor. Onlarda sadece kan kin ölüm var. Hâlâ hatayı kendinde değil millette arıyorlar. Deprem bölgesi için tehdit sallıyorlar. Kendilerine oy vermeyenlere hakaret ediyorlar. Gençlerimize umutsuzluk aşılıyorlar. Devletin kurumları görevini bilir gereğini yapar. Bu kifayetsiz muhterisler CHP'nin başında olduğu sürece millet ne mesaj verirse versin gereğini yapamayacaklar. Biz oranın bize olan oy noktasında yaklaşımını biliyoruz. Benim için Defne'de ölen insanlar önemli. Ben bugüne kadar gerek başbakanlığım, gerekse cumhurbaşkanlığımda böyle bir ayrımı hiçbir yerde yapmadım. Van bizim yüksek oy aldığımız bir il değil. Depremde kendim orada oldum. Yıkılmış olan yerde muhalif partidendi. Sular kesildi. Adam müdahale etmeyince Veysel Bey'e dedim, 'DSİ'yi buraya sok, sorunu çöz' dedim. Van'da Erciş'e kadar Van Gölü'nün etrafında yalı yapar gibi konutlar yaptık. 'Burada bize oy çıkmıyor' demedik süreci devam ettirdik. Şu anda bile Van'da 2. parti konumundayız bu kadar hizmete rağmen. Ben aynı hizmeti vermek mecburiyetindeyim. Milletimize hizmet için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk, koyuyoruz. Deprem bölgesinde, 50 bin vefatımız var. Elini kolunu kaybetmiş insanlarımız var. İhmal edebilir miyiz? Kucaklayacaksın, ihtiyaçları gidereceksin. Bazıları hala anne babasının öldüğünü bilmiyor.

"29 MAYIS'A İNŞALLAH ÇOK FARKLI UYANACAĞIZ"

Şu andaki yapı erken seçime gitmeyi vermiyor. Cumhur İttifakı 322 milletvekili ile parlamentoda olduğu sürece öyle olmaz. 29 Mayıs'a inşallah çok farklı uyanacağız. 'Birinci turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız' diyemem benzeri bu hafta sonu deprem bölgesinde uygulayacağız. İstanbul, Ankara'da teşkilatımızın yoğunlukla şehri ziyaretlerle ülkemizin buralara yığınak yapmış olan şehirlerde dernekler var. Hemşehri dernekleri ile iç içe olacağız. Görüşmelerle esnaf odalarıyla yapacağımız buluşmalarla bu süreci farklı işleyeceğiz. Milletimizin yine sandıklara koşacağına inanıyorum. Mayıs ayındayız özellikle Karadeniz'de çaya fındığa gidenler olabilir. Ben diyorum ki bunları erteleyin. Oyunuzu kullanın öyle ziyaretlerinizi yapın. Cumhurbaşkanı veya başkan kuracağı kabinede birçok özellik arar. Bizim mevcut kabinemiz bu süreçte büyük sınav verdi. Yeni dönem farklı olacaktır. Üzerinde çalışmalarımız var. Güçlü bir kabineyle yeni dönemde mevcut eksikleri gidermek suretiyle, Türkiye Yüzyılı'nı güçlendirerek yola devam etmek istiyoruz. CHP gibi 'Rusya'ya meydan okuyayım' böyle bir şey yok. Rusya ile de Amerika, Çin ve Batı ile irtibat halinde olduk. Bundan sonra da aynı şekilde yapacağım. Siz bir ülkeyi kenara attığınızda kaybedersiniz. Seçim sonucuna göre, ittifak olarak 322 vekile ulaşmış olduk. Muhalefette böyle bir çoğunluk söz konusu değil. Partimde maalesef bir düşüş, vekillerde eksiklik söz konusu. Bunun üzerinde teşkilat başkanlığımız çalışıyorlar. Eksikleri gidermek suretiyle önümüzdeki döneme hazırlık yapmamız lazım. Gereken adımları atacağız.

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