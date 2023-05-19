Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Siyasi hayatımızın tamamı milletimize hizmet etmekle geçti. 21 yılı bulan iktidarlarımız boyunca defalarca sınavdan geçtik. Bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz"

"Sadece depremzedelere yapılan hakaret bile bunların kabahat hanesini doldurmaya yeter."

"Milletimiz 14 Mayıs'taki iradesi ile hangi maskeyi takarlarsa taksınlar bunların gerçek yüzünü gördüğünü bir kez daha ispatlamıştır. Milletimizin verdiği her kararın başımızın üzerinde yeri vardır"

"Selo'yu serbest bırakacaklar. Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist Selo. Bu ülke hukuk devleti ise Allah'ın izni ile biz de işin başında olduğumuz sürece adaletten başka mekanizma çalışmaz"

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