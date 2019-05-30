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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargı reformu belgemiz iki temel anlayış üzerine oturuyor"

"Vatandaşların adalet hizmetlerine ulaşmasının kolaylaşması önceliklerimiz arasında"

"Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanımına yönelik adımlar atıyoruz"

"Hak ve özgürlükleri artırmak için mevzuat paketleri hazırlıyoruz" 

"Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getiriyoruz"

"Hakim ve savcılar hakkında disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve HSK'nın disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek" 

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