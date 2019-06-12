Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik ayaktadır.

Unutmayalım ki, bu sonsuz, hesapsız bir kredi değildir. Bize verilen desteğin karşılığını icraat olarak sunmak zorundayız. Bir an önce milletin önüne somut başarılarla çıkmalıyız.

İstanbul ve Ankara'da vitrin anlamında kayıp yaşadık ama ilçe ve meclislerde seçimi kazandık.

S-400 konusunda, "Türkiye bu sistemi alacaktır" demiyorum, "Türkiye bu sistemi almıştır!"

Böyle bir sistemi biz ABD'den istedik mi, istedik, verdin mi vermedin! Sayın Obama döneminden itibaren biz bu çalışmayı başlattık. Kongre müsaade etmiyormuş, biz de tabi ki başımızın çaresine bakacağız.

S-400'ler uygun fiyatla olmanın yanında ortak üretime de geçebilme sözünü alarak sözleşmemizi imzaladık. İnşallah kısa zamanda da geliyor.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu, çıkarlarını gözetmeyen hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda tüm seçenekler masamızda olmaya devam edecektir.

Şu anda hidrokarbon arama olaylarında 4 gemiye sahip olduk. Tarihimiz boyunca böyle bir şeye sahip değildik. Çalışmalarımızı Deniz Kuvvetlerimizin refakatinde, oralardaki güvenliği sağlamak suretiyle yürütüyoruz

F-35'lerden dışlanmamızı tüm platformlarda soracağız.

Terör koridorunu Fırat'ın doğusunda da paramparça edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz.

Siyasi istikrarsızlık oluşturmak için çevrilen numaraların farkındayız. Bu tuzağa asla düşmeyeceğiz.