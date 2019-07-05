Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar !

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Askerlik insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca bizim milletimize Ordu - Millet denmiştir. Mücadeleye daima hazır bulunmamızdan kaynaklıdır bu. Ezanı, bayrağı, devleti söz konusu olduğunda her bireyi ölürsem şehit, yaşarsam gazi anlayışı içinde olmuştur. 15 Temmuz tam bir şahlanış olmuştur. Milletimiz darbecilerin karşısına dikilmiştir. İçindeki ayrık otları ayıklanarak TSK'ya hep sahip çıkılır, bu ocak el üstünde tutulur.

Ne zaman bölgemizde kritik gelişmeler yaşansa, milletimizi bölmeye, ordumuzu yıpratmaya yönelik hadiselere şahit oluyoruz. ABd başkanlarına gittiğimde bana kiralık İHA dahi vermiyorlardı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi İHA'mızı da SİHA'mızı da üretiyoruz. FETÖ'nün en çok hedef aldığı kurmay kadrosuydu. Ordumuzun her seviyedeki ihtiyacı bu kurumlardan karşılanıyor. TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de başka bir cuntacı zihniyetin sirayet etmemesi için bu yeni eğitim sistemini geliştirmekte kararlıyız. Türk ordusu sadece kendisi için değil kendisini bekleyen mazlumlar için de güçlü olmak zorundadır.

Türkiye NATO'ya güç katan, hareketin vizyonunu geliştiren bir ülke olmuştur.