Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları

"Girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Kendisini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışı söküp attık"

"Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesi ile ilgili ne düşüncemiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur"

"Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz"

"Türkiye'nin Güvenli Bölge Politikası Suriyelilerin evlerine dönmesinde en makul politikadır"

"Fırat'ın doğusu konusunda muhataplarımıza gerekli ikazları yaptık".

"Amacımız Fırat'ın doğusunu barış pınarlarıyla sulamaktır"

''Belki bugün belki yarın, bu harekatı yapmaya mecburuz''