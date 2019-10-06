Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Biz milletimize sürekli olarak hakikatı anlatmazsak yalan ve iftira dalgası her tarafı işgal eder. Milletvekillerimizden kampta verilen mesajları her platformda anlatmalarını bekliyorum.

'ÇALIŞMALARIMIZDA ŞUNU GÖRDÜM; FİTNE BAYAĞI EGEMEN!'

Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar. Yapmamız gereken işimize bakmak. AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil, milletimiz adınadır. İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur; AK Parti ne kadar güçlü olursa Türkiye de o kadar güçlüdür.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması bu dönemde verdiğimiz mücadelenin başarısına bağlıdır. Biz sıradan bir parti değiliz. Bu hareket bir davadır, bizler dava arkadaşıyız.

'ATTIĞINIZ HER ADIMI ÖLÇÜP TARTIN'

Sizlerden attığınız her adımı bilinçle ölçüp tartmanızı istiyorum. Hep söyledim. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik..

Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ÇIKIŞI

Birileri yüzde 50+1'i değiştirelim diyor, neyi değiştiriyorsunuz? Bu millet yüzde 51 buçukla bu yeni sistemi onaylamış. Neyi, kime söylüyorsun. Biz millete sorduk. Sen egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu kabul etmiyorsun ki, dağdakilerle omuz omuza gezersin sonra seçim kazandık dersin. Seçimlerin en tartışmalı bölgeleri kuşkusuz Ankara ve İstanbul seçimleriydi.

Dün televizyonda bir ukala çıkmış; Güvenli bölgeyi ABD kendisi planlamış. Erdoğan ile bir alakası yokmuş. Bunlar geçmişi şurada 5-10 seneyi bile okumaktan acizler.