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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı terörden temizledik

- Tarihte sivil katliamı yapmadık, yapmayız

- Yargı reformu da dahil her çalışmada titizlik söz konusu

-Müttfekikler yüzümüze başka konuşuyor

-4 milyon Suriyeli bize geldi. Ey Arap Ligi ne kadar Suriyeli kabul ettiniz?. Arap Ligi mültecilere bir kuruş destek vermedi. 

-DEAŞ, İslam ve Müslümanların en büyük düşmanı

-DEAŞ bize saldırdığında yanımızda kimse yoktu

-Mazimizde teslim olma seçeneği olmadı

-Aleni bir saldırı ile karşı karşıyayız .Nasıl yardım ederiz diye gelen olmadı

-Ey Batı, Ey Arap Ligi: Bu devran elbet dönecek. Gelin bu mücadelede yanımızda olun karşımızda değil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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