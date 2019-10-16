Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı terörden temizledik

- Tarihte sivil katliamı yapmadık, yapmayız

- Yargı reformu da dahil her çalışmada titizlik söz konusu

-Müttfekikler yüzümüze başka konuşuyor

-4 milyon Suriyeli bize geldi. Ey Arap Ligi ne kadar Suriyeli kabul ettiniz?. Arap Ligi mültecilere bir kuruş destek vermedi.

-DEAŞ, İslam ve Müslümanların en büyük düşmanı

-DEAŞ bize saldırdığında yanımızda kimse yoktu

-Mazimizde teslim olma seçeneği olmadı

-Aleni bir saldırı ile karşı karşıyayız .Nasıl yardım ederiz diye gelen olmadı

-Ey Batı, Ey Arap Ligi: Bu devran elbet dönecek. Gelin bu mücadelede yanımızda olun karşımızda değil