Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
- Şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı terörden temizledik
- Tarihte sivil katliamı yapmadık, yapmayız
- Yargı reformu da dahil her çalışmada titizlik söz konusu
-Müttfekikler yüzümüze başka konuşuyor
-4 milyon Suriyeli bize geldi. Ey Arap Ligi ne kadar Suriyeli kabul ettiniz?. Arap Ligi mültecilere bir kuruş destek vermedi.
-DEAŞ, İslam ve Müslümanların en büyük düşmanı
-DEAŞ bize saldırdığında yanımızda kimse yoktu
-Mazimizde teslim olma seçeneği olmadı
-Aleni bir saldırı ile karşı karşıyayız .Nasıl yardım ederiz diye gelen olmadı
-Ey Batı, Ey Arap Ligi: Bu devran elbet dönecek. Gelin bu mücadelede yanımızda olun karşımızda değil