Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı silah ambargosu uygulayanlar Ruanda'da teröristlere silah yardımı yapmıştı” dedi.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

“Emperyalistler gibi Afrika'ya elmas ve petrol penceresinden bakmadık bakmıyoruz. Kıtayı kalkındırmak için çalıştık."

"Afrika ülkelerinde TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, THY ve Kızılay gibi kurumlarımızla varlığımızı daha da yaygınlaştırdık. Büyükelçilik sayımızı 42'ye çıkardık. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali'de açtık."