Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

OLURSA OLUR, OLMAZSA BİTTİĞİ DAKİKA TERÖRİSTLERİN BAŞLARINI EZERİZ

Kendilerine Suriye meselesini bir kez daha anlattık. Ama şunu söyledik: Biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Devlet, devletle masaya oturur. Bir devlet, teröristlerle masaya oturmaz. Bizim kitabımızda bu yazmıyor. Ha birileri oturuyor. Varsın otursunlar. Terör örgütünün hain yüzünü bir kez daha ortaya koyduk. Kuzeyden güneye 32 km batıdan doğuya 442 kilometre alanı boşaltmak istediğimizi, teröristlerin bu bölgeden çıkması halinde Barış Pınarı Harekatı'nın sona ereceğini ifade ettik. Çekilmeleri için 120 saatte mütabık kaldık. Salı gecesi süre bitiyor. Biz ne istediğimizi ve hangi şartları uygulayacağımızı çok iyi biliyoruz. Olmazsa 120 saatin bittiği dakikanın ardından tekrar teröristlerin kafasını ezeriz. Dün akşam Sayın Trump'la görüştük, Salı günü Putin'le de görüşeceğiz. Yine olursa olur, olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz.