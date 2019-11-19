Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin "S-400'den vazgeçin" talebine ilişkin, "Türkiye'nin geri adım atmayacağını Trump'a anlattık" dedi.

-Yeni sistem yasamanın yükünü arttırdı

-Vekiller seçim bölgelerini ihmal etmemeli. Her vekil 3 gün seçim bölgesine gidecek.

-Trump'la verimli toplantılar yaptık. S-400 konusunda bize hak veriyor. ABD ile sorunlar küçük pürüzlerden kaynaklı. ABD ile ilişkiler güçlü bir ivme kazanacak.

-Sözde soykırım kararının haksız olduğunu belgeledik.