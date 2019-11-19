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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin "S-400'den vazgeçin" talebine ilişkin, "Türkiye'nin geri adım atmayacağını Trump'a anlattık" dedi.

-Yeni sistem yasamanın yükünü arttırdı

-Vekiller seçim bölgelerini ihmal etmemeli. Her vekil 3 gün seçim bölgesine gidecek. 

-Trump'la verimli toplantılar yaptık. S-400 konusunda bize hak veriyor. ABD ile sorunlar küçük pürüzlerden kaynaklı. ABD ile ilişkiler güçlü bir ivme kazanacak. 

-Sözde soykırım kararının haksız olduğunu belgeledik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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