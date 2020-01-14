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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Suriye'de hem Libya'da son dönemde yaşanan gelişmelerle, ülkemizin bekasının gerektirdiği her şeyi yapmakta kararlıyız."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalardan satırbaşları; 

"CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a, Libya ile ilgili gösterdiği devlet adamlığı tavrı için teşekkür ederim" 

"Bize verilen sözlerle sahadaki durum arasında yer yer büyük farklar var. Gerekirse harekatlar kaldığı yerden sürer"

"Suriye'de gerçekleştirdiğimiz harekatlarla terör koridorunu parçalayıp attık."

 "Dünya hala İdlib'de seyirci. Bir çözüm arayışında değil, tek çözüm varil bombalarını savunmasız insanlara atmak."

"İdlib'de sahada ateşkes uygulanıyor, bunu sonuna kadar destekliyoruz."

"Sözler tututlmazsa Barış Pınarı yeniden başlar"

"Rejimi kan dökmekten vazgeçirmek herkesin sorumluluğudur. Gerekirse bunu bizzat engellemekte kararlıyız"

"Dünya hala İdlib'de seyirci. Bir çözüm arayışında değil, tek çözüm varil bombalarını savunmasız insanlara atmak."

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