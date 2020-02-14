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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayiip Erdoğan, Pakistan parlamentosu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dün Çanakkale, bugün Keşmir hiçbir farkı yok. Bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatı'na Pakistan devleti ve halkından çok güçlü destek geldi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Terörle mücadelesinde Pakistan'ı desteklemeyi sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yüzyılın planı diye yutturulan plan bir barış planı değil işgal planıdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye Keşmir meselesinde diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir."

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