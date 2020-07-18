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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'nde konuşuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmayla gerçeğe dönüştürüyoruz. Tarihi bir adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Türkiye'nin otomobili sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi. Ülkemizin büyüyüp güçlenmesinden rahatsızlık duyanlar yoğun bir karalama kampanyası başlattılar. Hayatlarında ülke ve millet hayrına bir çivi çakmamış olanlar koro halinde iftira üretme yarışına koyuldular.

60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi içimizdeki bazı çevrelerin adeta kabusu haline geldi. Tüm çabalarına rağmen projede bir kusur bulamadılar.

Salgına rağmen devasa bir projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Tasarım aşamasında bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara en güzel cevabı veriyoruz.

'Bu proje (yerli otomobil) yatırım zincirimizin altın halkasıdır

 

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