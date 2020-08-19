Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"400 milyon dolarlık bir yatırımla 100 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve bin 400 insanımıza istihdam imkanı sunan tesisimizin ülkemizi güneş paneli sektöründe liderliğe taşıyacağına inanıyorum"

"Yıllık 500 megawatt güneş paneli üretim kapasitesinin özellikle yurt dışından gelen talepler neticesinde iki katına çıkacak olması önemli bir referanstır."

"Ülkemiz zamanında aldığı tedbirler ve attığı kararlı adımlarla bu salgını en başarılı şekilde yürüten nadir ülkelerden birisidir. Son zamanlarda vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın hala kontrolümüz altındadır."

"CHP'nin tek derdi otel lobilerinde gizlice buluştukları IMF komiserlerine ülkeyi yeniden teslim etmektir."

"18 yılda nasıl Türkiye'nin çehresini değiştirdiysek yeni başarı hikayelerini de yine hep birlikte yazacağız."

"2019 yılında elektriğimizin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan ürettik."

"Bir hakikatin tekrar altını çizerek ifade etmekte fayda görüyorum. 'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?' diyen muhalefetin bu kısmı iyi dinlemesini istiyorum. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar farklı cephelerde yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil, bir istikbal mücadelesidir."

"Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretimizle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını inanıyorum."