Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Reyhanlı Barajı sayesinde artık Amik Ovası'nda afet riskinin de büyük ölçüde önüne geçilmiş olacaktır"

"Suriye sınırımıza yakın bir yerde 1977 yılında hizmete alınan Tahtaköprü Barajı'nı 9 metre yükselttik. 453 bin dekara çıkarmış olduk. Bu projenin sulamada yıllık ekonomik faydası 350 milyon lira, enerji üretimindeki katkısı da 80 milyon liradır. Kapasite artışıyla birlikte 31 bin kişiye ilave istihdam sağlanacaktır. Toplam sulama alanı büyüklüğü 1 milyon 50 bin dekarı buluyor. Sulama projesinin ilk kısmını yatırım programına aldık, en kısa sürede inşasına da başlayacağız.

"Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yıkarken, Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik."

"Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanlar bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir."