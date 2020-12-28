Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

İlk haberleşme uydumuzu 2022'de uzaya gönderiyoruz.

1 milyon yazılımcı böyle bir projeye gençlerimizin ilgisi geleceğimiz için bize umut vermiştir. Şimdi bu çalışmaları daha da ileriye taşıyoruz. Güçlü ve caydırıcı bir altyapı oluşturuyoruz.

Salgın döneminde üzerinde en çok konuşulan hususlarından biri gıda üretimiydi, kuraklık bunu daha da anlamlı hale getirmiştir.

Bugün 140 ülke, başka yerlerde toprak kiralamak üzere kendisini geleceğe hazırlamanın gayreti içindedir. Toprak kiralamada amaç bugünün ihtiyaçlarını karşılama değil, yarım asır bir asır sonrasının ihtiyaçlarını karşılamadır. Türkiye olarak biz de çeşitli yerlerde toprak kiralamaya başladık.

Türkiye aleyhine alınan her kararın, her saldırının yılmaz savunuculuğunu üstleniyorlar. AİHM, ülkemizle ilgili bir davada kendi hukuki süreçlerine İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki benzer yargılamalarda verdiği kararlara aykırı tavır sergiledi. Biz de çifte stantardı uygulamayız dedik. Vay efendim, sen nasıl böyle bir şey söylersin? Demek ki kendileri olsalar hemen serbest bırakacaklar. Arkasında durdukları kişi kim? 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 380 iş yeri ve konut dokunulmazlığı ihmal; Türk bayrağını yakma ve ayrıca 6-8 Ekim olaylarının baş sorumsulusu.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret 2021 yılı Ocak ayı itibariyle yüzde 21,5 artışla bekar ve çocuksuz çalışan için net 2 bin 826 lira evli ve çocuklu için 3 bin 14 lira olarak uygulanacaktır. Salgın dönemimizde işverenlere desteğimizi devam ettireceğiz. Böylece işveren ve çalışanlarımıza toplamda 6,5 milyar liralık ilave kaynak aktarmış olacağız. Kısa çalışma ödeneğinin süresini şubat ayının sonuna, nakdi ücret süresini 17 Mart'a kadar uzattık.