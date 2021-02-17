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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

TERÖRİSTLERE O İNLERİ MEZAR EDECEĞİZ

Bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz. Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için milletimizle birlikte yürüyoruz. Bay Kemal, şu teröristlere bir gün terörist de be... Diyebiliyor mu? Diyemez. Çünkü onlarla ortak. PKK'nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmüyorum diyenler Bay Kemal ve yandaşlarıdır. Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz. 

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