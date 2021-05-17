Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

"Geride bıraktığımız Ramazan Bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Vatandaşlarımın her biri bayramı huzur içinde geçirdiğini ümit ediyorum. Salgın sebebiyle gönlümüzce bir bayram seyredemediğimiz açıktır. Vefat sayısının 45 bine dayandığı, yüzbinlerce insanımızın hastanelerde tedavi gördüğü ortamda başka türlü hareket edebilmemiz mümkün değildir. Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık.

Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin ikinci bölümünü istişare edeceğiz Aşı tedariğine hız veriyoruz. Öğretmenler başta olmak üzere, riskli grupların tamamının bir an önce aşılanmasını sağlamaya çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aşı faaliyetlerine tedarik programının el verdiği ölçüde hız veriyoruz. Salgının süresi uzadıkça tahamamüllerin azaldığını, sabırların tükendiğini biliyoruz.'

ESNAFA HİBE DESTEĞİ

'1 milyon 150 bini aşkın işletmeye bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz.'

#sondakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İlk grup esnafımıza bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL hibe verilecek. Bu grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, hamamlar yer alıyor.'

: 'İlk grup esnafımıza bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL hibe verilecek. Bu grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, hamamlar yer alıyor.'

“İkinci grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb. yer almaktadır. Bu gruba berberler, otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz.”

ÇİFTÇİYE MÜJDE

“Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraata ve tarım kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.”

“Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.”

“Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir. Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz.”

PKK'NIN SURİYE SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

“MİT'in sürdürdüğü çalışmalar neticesinde, PKK'nın Suriye sorumlusu Irak'ın Kuzeyinde etkisiz hale getirildi.”

BIDEN'A TEPKİ

(İsrail'in Gazze'ye Saldırısı) 'Sayın Biden Gazze'ye orantısız saldırıda kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz.'