Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından konuştu. Türkiye'yi başarılarıyla temsil eden sporcuları tebrik eden Erdoğan, "Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan Süper Lig'i inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak plan taraftarlarımızla birlikte gerçekleştirebilmeyi ümit ediyoruz. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonluğunu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe Begüm Onbaşı kızımızı arayarak tebrik ettik. Başarıların devamını diledik. Bu vesileyle pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göndere çektiren tüm sporcularımızı bir kez daha şahsım, milletim adına tebrik ediyorum" dedi.

"Bu otoyol İstanbul ve Marmara Bölgesi ile birlikte tüm Türkiye'nin projesidir"

Kuzey Marmara Otoyolu'nun sonradan eklenen kısım haricindeki son bölümünün açılış töreninin gerçekleştirildiğini hatırlatan Erdoğan, "Habipler- Hasdal Kavşakları arasındaki kısımla birlikte 400 kilometre otoyolumuzu hizmete almış oluyoruz. İnşallah projeye sonradan eklenen Nakkaş Başakşehir bölümünü en kısa sürede tamamlayacağız. Bu otoyol İstanbul ve Marmara Bölgesi ile birlikte tüm Türkiye'nin projesidir. Artık Edirne'den otoyola giren bir vatandaşımız bin 200 kilometre boyunca hiçbir engele, hiçbir ışığa, hiçbir yerleşim yerine girmeden Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz seyahat edebilecektir" ifadelerini kullandı.

İnsan ve yük taşımacılığının hızlı, konforlu ve güvenli şekilde yürütülmesinin Türkiye'ye sağladığı katkıların her alanda göründüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaatları süren hızlı tren hatlarının devreye girdiğinde Türkiye'nin ulaşımda yeni bir devrim yaşayacağını söyledi. Sayıları 56 adete ulaşan havalimanlarıyla hava taşımacılığı sorununun neredeyse tamamen çözüldüğünü ifade eden Erdoğan, deniz yolu taşımacılığında dev projelerin ülkeye kazandırılmaya devam edildiğini belirtti. Erdoğan, Filyos Limanı'nın hafta sonu hizmete açılarak bu alanda büyük bir atılımın hayata geçirileceğini ifade ederek, "Kara, demir, hava ve deniz yolu hatlarımızı birbirleriyle entegre şekilde, birbirlerini tamamlayacak şekilde planladığımız için kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşım meselesini kökten çözmüş bulunuyoruz. Bizim inşa edecek daha çok eserimiz var. Gençlerimize bırakacağımız en önemli mirasımız olan 2053 vizyonumuz için kat etmemiz gereken çok mesafe var. Maziden atiye kurduğumuz köprüyü aşkla, şevkle, heyecanla geçerek Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. Ülkemizi ve milletimizi kısır çekişmelerin, sahte gündemlerin karanlık senaryoların kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik etmeyeceğiz" diye konuştu.

Taksim Camii İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüne bir hediye olarak şehrin siluetindeki yerini aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birileri özellikle bu eseri kalkıp da İstanbul'umuz için böyle farklı bir sembol olarak görmeyebilir. Sultanahmet, Fatih Camii'ni Eyüp Sultan'ı görebilir, bunlar tabi ki bizim için sembol eserlerdir. Bilesiniz ki onlar o asrın, o asırların sembol eserleriyse şu anda bizim Çamlıca'nın tepesindeki Büyük Çamlıca Camii bu asrın sembol eserlerinden bir tanesidir. Demokraside ve ekonomide Türkiye'nin dünyanın en önemli ülkelerinden biri olması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çamlıca Kulesi'nin açılışına da değinen Erdoğan, "Bu kule oradaki bütün çevre pisliğini temizlemek suretiyle buraya bu kulenin dikilmesi, 100 civarında radyonun ortak yayın yapabilecek kapasitede olması ve oradan tüm İstanbul'u bütün güzellikleriyle seyredebilme imkanını vermesi, bu devrin, bu asrın inşallah sembol eserlerinden bir tanesidir" dedi.

"2053 vizyonumuzu şekillendirmek için şimdiden hep birlikte hazırlıklara başlamalıyız"

Üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve gençlere çağrıda bulunan Erdoğan, "İstanbul'un Fethi'nin 600. yıl dönümüne atfettiğimiz 2053 vizyonumuzu şekillendirmek için şimdiden hep birlikte hazırlıklara başlamalıyız. 2023 hedeflerimizi ilk ifade etmemizin üzerinden 10 yıl geçtiğini göz önüne aldığımızda 2053 vizyonu için hemen kolları sıvamamızın şart olduğu ortaya çıkıyor. Fikir talimleri ile dar ve geniş kapsamlı toplantılarla orta ve uzun vadeli analizlerle siyasi, sosyal ve ekonomik yol haritaları ile vizyonumuzu şekillendirecek gayretler içine girmeliyiz. Gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasın bu vizyon olacağına yürekten inanıyoruz. Temennimiz 2023 seçimlerinin Türkiye'nin bu vizyonun merkezinde olduğu, bir tartışma ikilimi içinde geçmesidir. Biz bunun için üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmekte kararlıyız. İnşallah bir asır sonra cumhuriyetimizi gerçek gündemine, asıl rayına oturtmuş olarak ülkeyi gençlerimize emanet etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir buçuk yıldır dünya ile Türkiye'yi de etkisi altına alan salgınla mücadelenin her cephede kararlılıkla sürdürüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve desteklerin, ülkemizin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlerine maruz kalmadan geçirmesinde çok büyük katkısı olmuştur."

Bugün Türkiye'nin dünyada milli gelirine oranla halkına yaygın ve yüksek tutarlı destekler sağlayan ülkelerin başında geldiğini söyleyen Erdoğan, "Dünyada her şey güllük gülistanlık sadece Türkiye'de sıkıntı yaşanıyor gibi hava oluşturmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap uluslararası kuruluşların işte bu tespitidir. Bu hususta nüfusu bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler üzerinden yöneltilen tenkitlerin gerçekçi, iyi niyetli olmadığı açıktır" dedi.

"Ekonomimizin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek G20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci sırada yer alması bir şeyler ifade ediyor"

2021 yılı ilk çeyreği, büyüme rakamlarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Ekonomimizin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek G20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci sırada yer alması bir şeyler ifade ediyor. Büyümede en dikkat çekici kalem makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 30 buçuk gibi gerçekten güçlü bir şekilde artmış olmasıdır. Bu durum, yatırımların devam ettiğinin dolayısıyla önümüzdeki dönemde üretimin ve istihdamın daha artacağının işaretidir" ifadelerini kullandı.

Kırsal kalkınma yatırımlarında yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 925 adet ekonomik yatırımın projesine kırsal kalkınmada 888 milyon lira, 2 bin 531 altyapı yatırım projesine 196 milyon lira hibe desteği verildiğini söyledi. Erdoğan, "Türkiye'nin yaklaşık 10 bin ilave istihdama karşılık gelen 3 bin 456 proje ile 1.1 milyar lirası hibe olmak üzere 2.3 milyar liralık kırsal kalkınma yatırımına kavuşmuştur" dedi.

"Kuraklık sıkıntısının tehdidi altında olan bölgelerimizdeki çiftçilerimize, sulama sistemlerini modernleştirmeleri için 150 milyon lira hibe vereceğiz" diyen Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta Karadeniz'deki doğalgaz sevincimizin ardından karada da üç kuyuda petrol bulduğumuzun müjdesini milletimizle paylaşmıştık. Önümüzdeki günlerde enerji konusunda yeni sevindirici haberler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecek" açıklamasında bulundu.

"Haziran ayını aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız"

Aşı çalışmalarında dünyada ilk 10 ülke arasında olunduğunu belirten Erdoğan, "Bunu kendisi henüz aşı üretmediği halde başarmış ülkeyiz. Kendi aşımıza da yıl bitmeden inşallah kavuşmuş olacağız. Haziran ayını aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız. BioNTech, Sinovac ve Sputnik V gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık içindeyiz. Türkiye'nin salgınla mücadelesinin Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin gerisinde değil, çoğu alanda onların ilerisinde olduğunu akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Salgın tedbirlerini sıkılaştırma ve normalleştirme takvimlerimizi vaka sayılarımızın seyri birbirlerini takip ettiği için Avrupa ülkeleriyle benzer şekilde yürümektedir" dedi.

Salgın sürecince birçok sektörün olumsuz etkilendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Son 6 ayda işyerleri ancak bir buçuk ay açık kalan esnaflarımız olduğunu biliyoruz. Sadece paket servis hizmeti gibi ciddi sınırlamalarla hizmet vermeye çalışan esnaflarımız olduğunu da biliyoruz. Sokağa çıkma sınırlamalarının pek çok kişi ve kurumun faaliyetleri üzerinde yol açtığı olumsuz etkileri biliyoruz. Okula gidemeyen evlatlarımızın eğitim öğretimdeki kayıpları yanında pek çok fiziki ve psikolojik sıkıntıların eşiğine geldiğini biliyoruz. Düğünden genel kurula, bütün bunlara kadar pek çok toplu etkinliğin uzun süre ertelenmesinin yol açtığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz.

Milletimizin bu süreçte fevkalade bunaldığını tahammül sınırlarının zorlandığını biliyoruz. Yaz mevsiminin gelmesiyle insanlarımızı evlerde uzun süre tutmanın hem zor hem anlamsız olduğunu, yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerin yoğunlaşacağını dikkat alıyoruz. Bu süreçte sıfatları ne olursa olsun kafa karıştırtıcı açıklamalarıyla milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanların bulunduğunu farkındayız. Değerlendirmemizi bu gerçekleri hesaba katarak yapıyor kararlarımızı ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını gözeterek veriyoruz. Tek gayemiz insanlarımızın sağlığını, milletimizin esenliğini, ülkemizin huzur ve güvenliğini korumak, telafisi mümkün olmayan hasarların oluşmasına engel olmaktır."

Salgının başladığı günden bu yana açılma kapanma kararlarının ardı ardına gelmesinin şartları zorlama pahasına da olsa bu salgın etkilerini azaltmak olduğunu söyleyen Erdoğan, "Nitekim Ramazan ayındaki kısmi ve tam kapanma şeklinde uyguladığımız sıkılaştırma tedbirlerinin bir kısmının yerini 17 Mayıs itibariyle kademeli normalleşeme adımları almıştır. Aradan geçen iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile önemli ölçüde sürüyor olması tedbirlerin amacına ulaştığının ifadesidir" dedi.

Hülya Keklik - Derya Yetim



