Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz yol yürüyor, gayret gösteriyoruz. Biz sırtımızı başkaları gibi şu veya bu terör örgütlerine değil Rabbimizin takdirine, halka yaslıyoruz. Biz gücümüzü 40 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz.

Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz yol yürüyor, gayret gösteriyoruz. Biz sırtımızı başkaları gibi şu veya bu terör örgütlerine değil Rabbimizin takdirine, halka yaslıyoruz. Biz gücümüzü 40 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz.

Kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar Bakan arkadaşlarım, belediye başkanlarım, kadın kollarım defaatle ziyaret ettiler. Bugün de ben tüm heyetimle birlikte ziyaret ederek bu gerçeği ortaya koyacağız.

“Şimdi yeni bir adım atıyorlar, Doğu Masası, Doğu Projesi, yahu neredeydiniz bugüne kadar. Biz bugüne kadar ne Doğu'dan koptuk ne Güneydoğu'dan koptuk. Devamlı burada olduk. Bölücü terör örgütünün akıttığı kandan gözyaşından habersizler. Evladını Kandil'deki terör baronlarına kaptıran annelerin dinmeyen yürek sızısından habersizler. Kamu görevlilerimizin fedakarlığından habersizler. Kafalarına geçirdikleri at gözlüklerinden sadece kendi sır dünyalarını görüyor, çıkarlarından başka hiçbir şeyi umursamıyorlar.”

“Bu partinin çatısı altında terörü ve şiddeti övmediği müddetçe, meselesi memleket ve millet olan herkese yer vardır.”

