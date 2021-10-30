Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den Almanya'ya işgücü göçünün 60'ıncı yılı nedeniyle videomesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, “Kıymetli vatandaşlarım, Almanya Türk toplumunun değerli üyeleri, saygıdeğer katılımcılar, sizleri en kalbi duygularımla, hasret ve muhabbetle selamlıyorum.

Almanya'ya göçün 60. yılı programının düzenlenmesinde emeği geçenlere şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla Almanya'nın ve Avrupa'nın dört bir yanında yaşayan tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum” dedi.

“60 yıl önce Almanya'ya giden Türk vatandaşları bugün 3.5 milyona ulaşan nüfusları ile Almanya'nın ayrılmaz bir parçası haline geldi”

Bundan 60 yıl önce ellerinde bavulları, gönüllerinde sıla hasretiyle Almanya'ya giden Türk vatandaşlarının bugün 3.5 milyona ulaşan nüfusları ile Almanya'nın asli, ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası haline geldiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Göçün ilk yıllarında zorlu çalışma şartlarına göğüs geren, farklı bir kültürde yaşamanın yol açtığı sıkıntılarla mücadele eden Türkler, II. Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın yeniden ayağa kalmasında öncü bir rol üstlendiler. Bir dönem misafir işçi olarak ekmeğinin peşinde koşan Almanya'daki kardeşlerimiz bugün artık tıptan mühendisliğe, spordan sanata, müzikten edebiyata kadar her alanda göğsümüzü kabartan işlere imza atıyor” ifadelerini kullandı.

“Uğur Şahin ve Özlem Türeci, eşit fırsat verilmesi halinde Almanya Türk toplumunun neleri başarabildiğinin en güzel nişanesi”

Almanya Türk toplumunun, açtığı iş yerleri ve fabrikalarda 400 bin kişiye istihdam sağlayarak, Alman ekonomisine de önemli katkılar sunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun en güncel örneği geliştirdikleri aşıyla Covid-19'a karşı mücadelede tüm insanlığa umut olan Sayın Uğur Şahin ve Özlem Türeci'dir. Bu iki kıymetli isim, eşit fırsat verilmesi halinde Almanya Türk toplumunun neleri başarabildiğinin en güzel nişanesidir. Elbette bugünlere kolay gelinmediğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Misafir işçilikten kalıcı yurttaşlığa evrilen bu 60 yıllık süreçte, Almanya Türk toplumu gerçekten sancılı dönemler yaşanmıştır. Solingen faciası, NSU cinayetleri Almanya'daki kardeşlerimizin maruz kaldığı ırkçı saldırıların en kanlıları olarak hafızalara kazınmıştır. Camileri kundaklanmış, işyerleri hedef alınmış, inancından, kökeninden, kültüründen dolayı birçok insanımız maalesef ayrımcılıkla karşılaşmıştır. Ancak yaşadığı onca acıya rağmen Almanya Türk toplumu basiret ve ferasetle hareket ederek, nefret siyasetine asla prim vermemiştir” diye konuştu.

“Bugün varılan noktada Almanya'daki kardeşlerimizin başarı hanelerine yeni yıldızlar eklediklerini memnuniyetle görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Türk toplumunun eşit vatandaşlık temelinde Almanya'ya daha fazla katkı sunacağına inanıyoruz. Türkiye olarak biz de bir taraftan yurtdışındaki insanlarımızın hak ve hukukunu savunurken, diğer taraftan da içinde yaşadıkları toplumlara entegrasyonunu teşvik ediyoruz” diyen Erdoğan, bilhassa salgınla beraber yükselişe geçen kültürel ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi tehditlerin önüne geçilmesinde müttefik Almanya'ya gereken her türlü desteğin verildiğini vurguladı.

“Güçlü diaspora, güçlü Türkiye şiarıyla hareket eden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı hayati bir boşluğu dolduruyor”

Sadece Almanya'daki Türk toplumunun değil tüm Avrupa'nın hatta tüm insanlığın huzuruna kast eden bu şer akımlara karşı Alman makamlarının da aynı hassasiyetleri taşıdığını bildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Alman dostlarımızla dayanışma içinde hareket ederek inşallah bu sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Almanya Türk toplumu son 60 yılda bu aşamalardan geçerken, Türkiye de özellikle son 20 yılda tarihi nitelikte başarılara imza atmıştır. Türkiye'deki kalkınma ve demokrasi hamilelerinden vatandaşlarımızla birlikte Türk diasporasının da istifade etmesini sağladık. Girişimci ve insani diplomasimizi, dış misyonlarımızın sayısını artırmanın yanında ihdas ettiğimiz yeni kurumlarla daha da güçlendirdik. 2010 yılında kurduğumuz Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, bu dönemin en önemli kazanımlarından biridir. Güçlü diaspora, güçlü Türkiye şiarıyla hareket eden Başkanlığımız, hayati bir boşluğu doldurmaktadır. Önümüzdeki dönemde gerek Yurtdışı Türkler Başkanlığımız gerekse diplomatik misyonlarımız vasıtasıyla sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Türk diasporasının genç mensuplarına hayat yolculuklarında başarılar diliyorum”

Almanya'ya göçün 60. yılının tekrar hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin diyor, Almanya'ya göçün 60. yılının tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Göç eden ve hayatta olan ilk kuşağın mensuplarına Rabbimden bereketli, sağlıklı ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum. Vatan hasreti ile ebediyete intikal eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, Türk diasporasının genç mensuplarına hayat yolculuklarında başarılar diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla” diye konuştu.