Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Meclis'te yeni yasama yılı başladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İlk faaliyete geçtiği günden beri görev yapmış milletvekillerimizden vefat edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Meclis'imizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Türkiye'nin güçlenmesi yolunda gayret gösteren herkesi hürmetle yad ediyorum. Bin yıldır vatanımızın müdafaası, milletimizin birliği, devletimizin bekası uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum."

Terör örgütlerinin başında yer aldığı düşmanlarımıza göz açtırmayan askerlerimiz, polislerimiz, jandarmalarımız, istihbaratçılarımız, güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum. Rabbimden milletimizin tüm fertleriyle birlikte bu kardeşlerimizi de koruması niyaz ediyorum. TBMM Milli Mücadele yıllarından beri bu ülkenin her türlü meselesinin çözümünde, milletimizin beklentilerinin karşılanmasında öncü bir rol üstlenmiştir.

Meclisimizin seçim takvimine göre çalışmalarına ara vermeden önce bu yasama yılını da en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum.

SEÇİM!

Türkiye, yaklaşık 8 ay sonra gideceği seçimlerde hem TBMM üyelerini hem de yürütmenin temsilcisi cumhurbaşkanını belirleyecek. Dünyanın ve bölgemizin tarihi günler yaşadığı, siyasi, askeri güç merkezlerinin yeniden oluştuğu dönemde bu seçimleri yapacağız.

Ülkemize yaptığınız hizmetler için şimdiden her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Karşımızda her türlü tehdide rağmen milletin hakkını, hukukunu cansiperane koruyan bir Meclis var. Biz; kimin ne dediğine değil, milletimizin neye ihtiyacı olduğuna yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla birlikte istikametimizi çiziyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarına bu Meclis imza atmıştır."

YENİ ANAYASA MESAJI!

Yasama, yürütme ve yargı artık ortak gaye doğrultusunda birbirini destekleyen anlayışla çalışmaktadır. Meclis'in darbe dönemlerinin izini sileceğine inanıyorum.

Güvenlik güçlerimizle teröristlerin her an ensesindeyiz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler, milletimizin yokluk, yoksulluk sorunlarını ortadan kaldırmıştır.

EKONOMİ MODELİ!

Ekonomide tercih değişikliğine durduk yere gitmedik. Maç sürerken kuralları bizim aleyhimize değiştirmeselerdi belki buna mecbur kalmadık. Darbelere nasıl karşı çıktıysak, buna da aynı tavrı sergiledik. Küresel gelişmelerin önümüze çıkan fırsatları da değerlendirdik. Dünyanın ve ülkemizin tecrübelerinden en üst düzey ifadeyle kendi özgün ekonomi modelimizi inşa ettik. Kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızı süratle güncelleyerek tutarlı bir yapı ortaya çıkardı. Her aşamada bu uygulamanın teorik çerçevesini de sonuçlarını da milletimizle paylaştık. Bu tercihimiz yüzünden bizi şiddetle eleştirenlerin gıda ve emtia fiyatları krizi sonrası bizimle aynı noktaya gelmelerini ibretle izliyoruz. Refah kaybını biliyoruz. Yaşanan sıkıntıları asla görmezden gelmiyoruz. Enflasyondaki artışın kayıplarını önlemek için asgari ücreti, emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranlarda artırdık. Temmuz ayındaki ilave düzenlemelerle bu artışları daha da ileri taşıdık. İnşallah önümüzdeki yılbaşında tüm ücretlilerin kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

YERLİ OTOMOBİL

Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz.

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