Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu

Cuhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Trump'ın açıkladığı planı kabul etmiyoruz

Deprem sonrası 7'si yoğun bakımda olmak üzere 48 vatandaşımızın tedavisi sürüyor

Türkiye tarihinin en hızlı, en etkili afete müdahalesi bu depremde yürütülmüştür

Toplanan paralar yerine gittiği gibi milli bütçeden de harcama yaptık

Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor.Şu ana kadar deprem bölgesinde AFAD tarafından 25 bin çadır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Toplanan paralar yerine gittiği gibi milli bütçeden de harcama yaptık

Filistin'i yok edecek bu planı asla tanımıyoruz, kabul etmiyoruz, Kudüs kırmızı çizgimizdir

İsrail kan dökerek bugünkü sınırlarına ulaştı gözü doymuyor. Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı hedefleniyor

İdlib'deki gelişmelere seyirci kalmayacağız

Terör örgütünün fitne ve ihanet çukuru açmasına izin vermeyeceğiz

Meşru hükümet yerine bir darbecinin yanında yer alanlar ihanet içinde