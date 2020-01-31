Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu

Cuhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Trump'ın açıkladığı planı kabul etmiyoruz
Deprem sonrası 7'si yoğun bakımda olmak üzere 48 vatandaşımızın tedavisi sürüyor
Türkiye tarihinin en hızlı, en etkili afete müdahalesi bu depremde yürütülmüştür
Toplanan paralar yerine gittiği gibi milli bütçeden de harcama yaptık
Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor.Şu ana kadar deprem bölgesinde AFAD tarafından 25 bin çadır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
Toplanan paralar yerine gittiği gibi milli bütçeden de harcama yaptık
Filistin'i yok edecek bu planı asla tanımıyoruz, kabul etmiyoruz, Kudüs kırmızı çizgimizdir
İsrail kan dökerek bugünkü sınırlarına ulaştı gözü doymuyor. Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı hedefleniyor
İdlib'deki gelişmelere seyirci kalmayacağız
Terör örgütünün fitne ve ihanet çukuru açmasına izin vermeyeceğiz
Meşru hükümet yerine bir darbecinin yanında yer alanlar ihanet içinde