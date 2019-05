Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli af açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Üsküdar İftarına katıldıktan sonra teravih namazının ardından Esenler Dörtyol Meydanına geçerek 10 bin hatim 100 bin dua ile gerçekleştirilen Dua Buluşması'na katıldı. Dua Buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım katıldı.



“17 yılda vesayet girişiminden sokak olaylarına, ihanetten, ekonomik, her türlü provokasyonu bizzat gördük, yaşadık tecrübe ettik”



Esenler'deki Dua buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yarın Yenikapı Meydanında tahminimiz 313 bin kardeşimizle hep birlikte bir Enderun teravihi kılacağız. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Enderun teravihinde 313 bin, Bedir'de 313 mücahit vardı, burada 313 bin kardeşimizle beraber kılalım. Müslümanlar olarak gerçekten meşakkatli bir dönemin içinden geçiyoruz. Bir tarafta iç savaşlar ve çatışmalar, diğer tarafta terör örgütleri eliyle yürütülen çıkar kavgaları ramazan sevinçlerimize gölge düşürüyor. Suriye'de 8 yıldır süren zülüm ve katliam canlar almaya devam ediyor. Filistin'de ilk kıblemiz Kudüs'e yönelik devlet terörü, bütün dünyanın gözleri önünde sürdürülüyor. Türkiye bu çatışmaların ortasında istikrarı, iç barışı, demokrasisiyle vatandaşların birlik ve beraberliğiyle ham olsun huzur adası olarak göz dolduruluyor. Bazı şeylerin kıymeti ancak kaybedilince anlaşılır. Gençliğin değeri, yaşlılıkta, varlığın değeri, yoklukta anlaşılır. İstikrarın önemi, kaosta, barışın önemin savaşta, huzurun önemi çatışmada daha iyi kavranır. Bizler Türk milleti olarak geçmişte bu günleri yaşadık. Bugünlere sınana sınana imtihanlardan geçe geçe geldik. Aynı mahallenin çocuklarının birbirine kurşun sıktığı dönemine şahit olduk. Demokrasimizin askıya alındığı, darbe mahkemelerinin uyduruk kararlarıyla darağaçlarında analarından kopartıldığı olaylar gördük. Çorumda, Sivas'ta, Kahramanmaraş'ta komşunun komşuya düşman edilmesi gibi kirli provokasyonlara maruz kaldık. İnsanlarımızın kılık kıyafetinden, sakalından dış görüşünden dolayı eziyet çektiği, kızlarımızın başörtüsünden dolayı üniversitelere alınmadığı günleri yaşadık. Bölücü terör örgütünün vatandaşımızın mahremine el uzattığı dönemler oldu. DEAŞ'lı canilerin operasyonlarına maruz kaldık. En sona 15 Temmuzda Aklın ve kalbini Pensilvanya'daki şarlatanın eline vermiş ihanet çetesinin darbe girişimiyle karşılaştık. Son 17 yılda vesayet girişiminden sokak olaylarına, ihanetten, ekonomik, her türlü provokasyonu bizzat gördük, yaşadık tecrübe ettik. Mehmet Akif'in dediği gibi ‘Tarih ancak ibret almayanlar, hatalarından ders çıkarmayanlar için tekerrür eder'. Millet olarak bir daha benzer acılar yaşamaya tahammülümüz yok” dedi.Kardeşliğimize sahip çıkmamız gerekiyor diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Gençlerin yüreklerini sokak kavgasına kurban veremeyiz. Bir daha asla milletimizin arasına mezhep, meşrep yönünde fitne tohumlarının ekilmesine fırsat veremeyiz. Bir daha asla birilerinin Türkiye'yi deneme tahtasına çevirmesine ülkemizi kendi operasyon alanlarına dönüştürmesin izin veremeyiz. Hepimizin uyanık olması basiret ve ferasetle hareket ederek kardeşliğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Unutmayın hiç bir şey bizim şu dayanışmamızdan daha önemli değildir. Hiçbir şey komşumuzun, dostumuzun, sevincini ve hüznünü paylaştığımız, her gün yüzüne baktığımız selam verdiğimiz ahbabımız gönlünü kırmaktan daha değerli değildir. Hiç bir şey Türkiye'nin istiklalinden, Türk Milletinin istikbalinden daha mühim değildir. Ramazan'ın bize öğrettiği en büyük ders sabır, saygı, nefsimize zor gelse de affetmeyi bilmektir. Pehlivan rakibini yenen değil, öfkesini yenen, hırsının esiri olmayandır. Ticaretten, siyasete, aile ilişkilerinden sosyal yaşamına kadar bu hayatımızın her safhasına bu hassasiyetle hareket etmemiz şarttır. Biz ayrıştırmanın değil, kucaklaştırmanın, kavganın değil barışın tarafından yer alacağız. Birileri ne yaparsa yapsın, biz 82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturma mücadelesini vereceğiz. Muhabbeti güçlendirecek, selamı yaygınlaştıracağız. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizin üzerine titremeye devam gideceğiz. Bunu başardığımızda ülkemizin önünü kesebilecek, milletimizi hedeflerimize ulaşmaktan alı koyacak güç yoktur. Bu prensiplerimize sahip çıktığımızda, Türkiye büyümeye, güçlenmeye, barış ve huzur abidesi olarak yücelmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.23 Haziran seçimlerine yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “23 Hazirana kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz? Yol arkadaşım, Binali Yıldırım kardeşimizi İDO'nun genel müdürü, daha sonra ulaştırma bakanı, daha sonra başbakan, TBMM başkanı, bütün tecrübesiyle, deneyimiyle, gerek ulusal, gerekse uluslararası camiada edindiği yerle İstanbul'umuz için önemli bir fırsat olacak, Binali Yıldırım kardeşimiz, inşallah 23 Haziranda İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı yapmaya hazır mıyız? Kardeşlerim emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emaneti ehli, Binali Yıldırım kardeşimizdir. Uluslararası camia da yeri olacak, uluslararası ülkelerde en önemli şehirlerden bir tanesi İstanbul'a yakışacak büyükşehir belediye başkanı olarak Binali Yıldırım kardeşimizi belirledik. İlkinde oylar çalındı, böyle bir seçime ihtiyaç duyuldu. Hanım kardeşlerim kaleleri içerden fetih edelim, gençler çok koşalım 23 Haziran akşamı Binali Yıldırım kardeşimle beraber, Esenler'de Mehmet Tevfik Göksu kardeşim, büyükşehir de Binali Yıldırım kardeşim, Ankara'da biz olarak güçlü olarak yola devam edelim” diye konuştu.Vatandaşların af konusunu sorması üzerine kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Konunun içeriğini bilmeden, teferruatına hakim olmadan vereceğim cevap aldatıcı olur. Ben sizi aldatamam. Adalet Bakanlığımız bu konularla ilgili bir çalışması var, temenni ederim ki, bu çalışmada sizlerin yakınlarınızda bunun içine dahil olur. Herkesi kusura bakmayın serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızı çalışması var. İnşallah çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları seçimlerden sonra meclis açıldığında oralarda bunlar görüşülecek” şeklinde konuştu.Dua Buluşmasında konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Ramazan'ı birlikte yaşadık, iftarlar yaptık, sahurlar yaptık. İstanbullu bütün hemşerilerimizle bir araya geldik, birlikte güzel bir Ramazan'ı ihya ettik. Şimdi artık Ramazan'ın son günlerindeyiz. Birkaç gün sonra bayrama girmiş olacağız. Bu mübarek gece vesilesiyle Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara hepimizi millet olarak sağlık, huzur içerisinde ulaştırsın. Bayramda kırgınlıklar giderilecek, herkes birbiriyle barışacak, kardeşlik, doruğa çıkacak. Bayramda seyahatleriniz olacak, büyüklerinizi ziyaret edeceğiz, hasret gidereceğiz. Eğer İstanbul dışına çıkarsanız, bayramda lütfen yolda, trafik kurallarına uyalım. Çünkü biz sizin sevdiklerinize sağ salim ulaşmanızı istiyorum. yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Siz bu yolların kuralına uyun. Bayramdan sonra ama mutlaka, İstanbul'a geri dönüyoruz değil mi? çünkü 23 Haziran'da İstanbul Bayramı var. İstanbul Bayramını birlikte kutlayalım mı? Birlikte yine destan yazalım mı? Biz ileriki günlerde İstanbul ve İstanbullularla ilgili bir çok müjde ve projelerimizi sizlerle paylaşacağız. Amacımız, eviniz, işiniz, ortak geleceğimiz gençlerimizin, kadınlarımızın ortak geleceği İstanbul için daha çok çalışacağız, daha güzel hizmetleri hep birlikte başaracağız” dedi.