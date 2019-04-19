Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: 'Asıl gündemimize odaklanmamız şarttır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor.

Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır.

Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir.

Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır.

Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, inşallah ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz.