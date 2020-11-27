Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli tedbir açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

''Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz, maske takmadıklarını görüyoruz.

Özellikle maske, mesafe bunlar tabi bizim için çok çok önemli ve hijyen. Fakat buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyükşehirlerde, yani bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.

Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız''

''Aşıyla alakalı olarak, şu anda bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor"