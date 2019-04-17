İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özal için mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özal için mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özal için mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefat yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, demokrasimizin gelişmesi, ülkemizin refahı ve kalkınmasında önemli rol oynamış, Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne öncülük etmiştir. Aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Turgut Özal, her zaman değerli hizmetleriyle anılacak, hayırla yad edilecektir. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının yıl dönümünde Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum” dedi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.