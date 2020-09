Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel sektör vurgusu

Gaziantep'te Teknofest ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından 5. OSB'de kurulan 300 fabrikanın açılışına katıldı. İlave 45 bin kişinin istihdam edildiği 5. organize bölgesinin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma Bakanı Adil Karaoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ve kent protokolü katıldı.

"15 milyar TL'Lik yatırım, 45 bin kişiye istihdam oldu"

OSB'nin tanıtım filmi ile başlayan programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan toplam 15 milyar TL'lik yatırımla hizmete giren 300 fabrikanın 45 kişiye doğrudan istihdam sağladığını belirterek, "Gaziantep'teki organize sanayi bölgelerindeki yapımı tamamlanan ve hizmete giren 300 fabrikamızın resmi açılışını yapıyoruz. Çoğunluğu 5. Organize sanayi bölgesinde olan bu yatırımların, tekstil, gıda ve ambalaj sektöründe yoğunlaştığını görüyoruz. Toplamda 15 milyar liralık yatırım bedeliyle hizmete giren bu fabrikalarda, 45 bin vatandaşımız doğrudan istihdam imkanına kavuştu. Dolaylı istihdamı da hesaba kattığımızda bu sayı 100 bini aşıyor. Tam kapasite üretime geçilmesi ile birlikte bu fabrikaların Gaziantep ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlaması bekleniyor. Her bir firma, sanayi tesisi Gaziantep'in yüzünü ağarttığı gibi 83 milyonun tamamıyla birlikte Türkiye için de gurur kaynağıdır. Gerek ülkemizdeki yatırımcılara, gerekse dünyanın farklı köşelerinde bir araya geldiğimiz iş insanlarına gösterdiğimiz örneklerin başında Gaziantep geliyor" dedi.

"Şeamet tellallarına kulak asmadan üretmeye devam ediyoruz"

Dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde Gaziantepli sanayicinin ürettiği ürünlerle karşılaştıklarını belirten Erdoğan, şeamet tellallarına kulak asılmaması için çağrıda bulunarak, "Afrika'dan Ortadoğu'ya, Avrupa'dan Asya ve ABD'ye kadar dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde sizlerin ürünleriyle karşılaşıyoruz. Sadece tekstilde değil, gıdadan kimyaya, ambalajdan metal ve makine sanayine uzanan çok geniş bir yelpazede Gaziantepli firmalarımız ihracat gerçekleştiriyor. Bu açılışlar aynı zamanda yatırımcımızın öz güveninin ne kadar yüksek olduğuna, geleceğe ne denli büyük bir umutla ve heyecanla baktığına işaret ediyor. İçinden geçtiğimiz bu kritik dönemde, ülkemizin ihtiyaç duyduğu şey işte bu motivasyon, bu heyecan, bu özgüvendir. Şeamet tellallarına kulak asmadan milletlimizle birlikte çalışmaya üretmeye, şehirlerimize ve ülkemize yatırım yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 18 yıldır bir çok girdaptan sıyrıldığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin son 18 yılda hangi girdaplardan, hangi saldırılardan, hangi tuzaklardan sıyrılarak bugüne geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Bugüne kadar 2008 küresel krizinden bölgemizdeki çatışmalarına, terörden darbe girişimine kadar ülkemizin ve bağımsızlığını hedef alan bir çok saldırıyı hamdolsun başarı ile bertaraf ettik. Tüm bunları birbirimize inandığımız, birbirimize güvendiğimiz ve tam bir dayanışma içerisinde hareket ettiğimiz için yapabildik. Karşılaştığımız tüm badirelerin üstesinde, Türkiye'nin tökezlemesi için ellerini oluşturan bir gürühun engelleme çabalarına rağmen geldik" ifadelerini kullandı.

"Pandemi iş dünyasına yeni fırsat pencerelerini açıyor"

Erdoğan, son olarak salgın süreci ile mücadele ettiklerini, süreçte sanayici ve üreticilerle yaptıkları görüşmelerde ise pandemi sürecinin zorluklarla birlikte yeni fırsat pencerelerine de imkan sunduğu gerçeğinin de ortaya çıktığını anlatarak, "Son dönemde korona virüs salgını ile mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı avantajları en iyi şekilde değerlendirerek aldığımız tedbirler sayesinde bu salgının türkiye'yi sıkıntıya düşürmesine, tökezlemesine müsaade etmedik. Kamu hizmetinin aksamına müsaade etmediğimiz gibi, toplumumuzun hiçbir kesimini de yalnız bırakmadık. Salgın sebebişle gelişmiş ülkelerin bile içerisine kapandığı bir dönemde biz sanayicimizle, ticaret erbabımız ile birlikte hareket ederek, yeni pazarlara açılmanın, müşteri yelpazemizi genişletmenin mücadelesini verdik. Sanayicimizle bir araya geldikçe üreticimizi dinledikçe şu gerçeği net olarak görüyoruz. Her ne kadar bu salgın,beraberinde çeşitli zorluklar getirsede, iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencerelerini de açıyor. Türk şirketleri, kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları, coğrafi avantajları ve elbette güvenirlikleri ile giderek daha çok takdir topluyor. Uluslarası şirketlerin alternatif üretim üssü aryaşlarında Türkiye'nin adı artık daha fazla zikrediliyor. Sanayisi üretim kapasitesi, nitelikli iş gücü, üç kıtayı birleştiren stratejik konumu, sağlık ve ulaşım alt yapısı ile ülkemizin yıldızı daha çok parlıyor. Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça, Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir. Türkiye sadece sağlık turizminde değil, ihracattan üretime tarımdan sanayiye bir çok alanda salgın sürecinden güçlenerek çıkacaktır" dedi.

Özel sektör vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan özel sektörün ekonomik gelişmede önemine de dikkat çekerek, "Özel sektör ekonominin en önemli itici gücüdür. Bunun için 198 yıldır Türkiye ekonomisini özel sektör eliyle büyütmeye çalışıyoruz. Yaptığımız yatırımlar, gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle özel sektörümüzün önündeki engelleri kaldırarak, iş insanımızın ve firmalarımızı hep destekledik, teşvik ettik. İş dünyamızın önünü açan işlerini kolaylaştıran, büyüten geliştiren, rekabet gücünü arttıran her adımı ülkemiz ve insanımız için kazanç olarak gördük. Özel sektörümüzle bizim açtığımız yolda ilerleyerek, ülkemizin ekonomik büyümesinin lokomatifi oldu. Geldiğimiz yer önemlidir ama henüz yetersizdir. Özellikle küresel ölçekte iş yapan firma sayımızın artması gerekiyor. Bu yönde elde ettiğimiz her başarı Türkiye'nin marke değerinin artması demektir. Her kim 21. yy Türkiyesi'nde özel sektörü düşmanlaştırıyorsa, onun ülkemizin kalkınması ile ilgili bir hassasiyeti yoktur. Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır. Her kim devlet ve özel sektörün iş birliğini acımasızca eleştiriyorsa, onun hedefi Türkiye'yi yurt dışına bağımlı kılmaktır. Türkiye'nin kalkınmasını güçlenmesini, ekonomik ve ticari bakımdan savunan savunan hiç kimse, özel sektöre düşmanlık yapmaz" dedi.

Özel sektör eleştirilerine cevap

Bazı siyasi partilerin özel sekter konusundaki eleştirilerine de cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı parti temsilcilerinin son dönemde yaptıkları özel sektör karşıtı açıklamaları, aslında bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır. Gerçi bunların mazisinde savunma sanayi olmak üzere özel sektör karşıtlığının birçok örneği vardır. Ülkemizin yetiştirdiği en vizyoner insanlarından olan Nuri demirağ uçak fabrikası, bizzat dönemin tek parti idaresi tarafından kapatılmıştır. Merhum Nuri Killigil'in modern silah ve cephane fabrikasını sabote eden yine tek parti zihniyetinden başkası değildir. Devrim arabanın engellenmesinden gümüş motor projesinin akim bırakılmasına kadar ülkemize çağ atlatacak bir çok hamlenin sabote edilmesinde aynı vesayetçi zihniyetin siluyeti vardır. 28 Şubat döneminde sermayeyi, yeşil, gri, beyaz diyerekten renklere ayıraraktan ekonomimizin altını oyanlar da yine bu faşist ideolojinin mensuplarıdır. Aradan geçen onca zamana, milletten yedikleri onca silleye rağmen maalesef bu zihniyet değişmemekte, ısrar etmektedir. Kendileri bilirler. Milletimiz vakti saati geldiğinde bunları da siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldırmakta tereddüt etmeyecektir. Biz kendi işimize, kendi yolumuza, kendi hedeflerimize bakacağız" diye konuştu.

Kurdela üretim makinesinin startını veren Erdoğan, makinenin ilk ürettiği kurdelayı keserek özel bir hastanenin ve 5. OSB'nin açılışını gerçekleştirdi.

Lider Olgun - Said Vakkas Yağcı - Resul Yanbul