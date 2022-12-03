Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pamuk ve ay çiçek müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pamuk ve ayçiçeği üreticilerine müjde vererek "Pamuk desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Kilogram başına düşen fark ödenmesi desteğini 1 TL 10 kuruştan 1 TL 60 kuruşa yükseltiyoruz. Yağlı ay çiçeği için mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 TL, fark ödemesinde ise kilogramda 50 kuruştan 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçeğinde toplam destek dekarda 297 lirayı, kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'nda konuşma yaptı. Konuşmasının başında 6'lı masadaki CHP ve ortaklarını eliştren Erdoğan, "CHP ve şürekası gibi toplanıp, dağılarak Ankara'da siyasetçilik oynarken biz il il tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. İşte bugün de enbiyalar ve evliyalar diyarı Urfa'dayız" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de yediği hamburgere atıfta bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 3.5 yıllık aradan sonra Şanlıurfalı kardeşlerimizle tekrar tekrar kucaklaşmanın, tekrar bir araya gelmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Biz Şanlıurfa'yı ve sizleri gerçekten özlemiştik. Şanlıurfa'nın bizim gönlümüzde farklı bir yeri var, burası Hazreti İbrahim'in mübarek ayaklarının değdiği topraklardır. Burası nice enbiyaya, evliyaya ve gönül sultanına vatan olmuş mübarek bir yerdir. Bu şehir tarihi kahramanlık destanları ile ilmek ilmek dokunmuş müstesna bir yerdir. Şanlıurfa'nın her sayfası bir başka mücadeleyi özgürlük uğruna ödenen bedelleri anlatan tarihi bilinmeden Türkiye anlaşılamaz. Burası sadece seçim sandığı, ufukta beliren bir şehir olamaz. Burası siyasetçilerin sadece işi düştüğünde kapısı çalacağı bir yer asla olamaz. Urfa'yı anlamak demek bu şehre değer vermektir, bu şehre meftun olmaktır. Tarihiyle, insanıyla tüm güzellikleriyle bu şehri sevmek demektir. Urfa'nın sofrasına oturmayan, yediğini yemeyen, derdiyle dertlenmeyen, bu şehri ve insanlarını anlayamaz. Şanlıurfa'nın ciğeri varken, kebabı varken dünyaca meşhur mutfağı varken Amerika'ya FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemeğe gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez. İktidara giden yolun benim dili dualı Urfalı kardeşlerimin desteği yerine, Londra'daki kalabalık karanlık lobilerin icazetinde arayanlar bu şehrin temsil ettiği manayı temsil idrak edemez. Türkiye'nin kendi ekonomik programına kafa yormak yerine ithal ekonomik komiserlerine bel bağlayanlar, bu ülkenin de, bu şehrin de geleceğine ışık tutamaz. Kaset kumpasıyla getirdikleri genel başkanlığı korumak için her yolu mubah görenler Urfa'ya şanlı unvanını kazandıran mücadele ruhunu kavrayamaz. Allah aşkına ekmeğini yediği, suyunu içtiği ülkesini yabancılara şikayet eden vatan sevgisini yüreğinde hissedebilir mi?"

Kılıçdaroğlu'na tepkisini sürdüren Erdoğan, "Evet Urfa işte böyle canından aziz bildiğim vatanı için gerektiğinde ölümü öldüren, hürriyet sevdalılarının şehridir. Urfa bölücü teröre karşı sergilediği dik duruş ile canına şan katmış cesur bir şehirdir. Biz her köşesinde bir veliyullahın kabri bulunan bu aziz şehri öyle birileri gibi lafta değil hak ettiği şekilde tüm kalbimizle seviyoruz. Urfa'ya olan aşkımızı da son 20 yıl olduğu gibi yeni eserler ve hizmetler kazandırarak gösteriyoruz. Biz Bay Kemal'in CHP'si gibi seçim yaklaşınca proje açıklayıp, seçim bitince projeyi unutanlardan, inkar edenlerden değiliz. Biz seçim öncesi meydanlarda bol bol bedava vaat dağıtıp, millet yetki verince sözlerinin üzerine yatanlardan da değiliz. Biz yapamayacağımız işin sözünü vermeyiz. Söz verdiğimiz işleri de Allah'ın izniyle yerine getirerek kadar durmayız, biz bir proje açıkladığımızda peşine düşer o projeyi hayata geçirince yatırıma hizmete dönüşünce kadar peşinden ayrılmayız. Biz temel atan, o temeli takip eden, sonra da giden o açılış kurdelesini keseriz. İşte bugün toplam yatırım bedeli 12 milyar liraya varan eserlerin açılışını gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Ayçiçek ve pamuk üreticilerine müjde

Erdoğan, konuşmasının devamında ise ayçiçeği ve pamuk üreticilerine şu müjdeyi verdi:

"Bugün bir müjde de pamuk ve ayçiçeği üreticilerine verelim. Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübreye desteğini arttırdık. Pamuk desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Küresel fiyatlarındaki gelişmeleri dikkate alarak pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödenmesi desteğini 1 TL 10 kuruştan 1 TL 60 kuruşa yükseltiyoruz. Böylece kütlü pamukta toptan destekleme tutarımız kilogramda 2 TL 14 kuruşa, dekar başına da bin 71 liraya ulaşıyor. Yağlı ay çiçeğinde ise mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 TL, fark ödemesinde ise kilogramda 50 kuruştan 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçeğindeki toplam destek dekarda 297 lirayı, kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor. Bu yıl 2 milyon 75 bin ton kütlü pamuk ve 550 bin ton ayçiçeği üretimiyle tüm zamanların rekorunu kırılmasını bekliyoruz. Sen üret yeterli anlayışıyla çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Açıkladığımız destekleme fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

"Kritik projeleri 2023 içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında hayata geçirmeyi planladıkları stratejik projeleri açıklayarak, milletten yeniden yetkilendirilmesi için destek istedi. CHP ve ortaklarının bu projeleri yürütecek kabiliyette olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Kıymetli yol arkadaşlarım bir ay sonra tarihimizin dönüm noktalarından 2023 senesine giriyoruz Cumhuriyetimizin 100 yılını kutlayacağımız, 2023'tete bunun yanı sıra pek çok ilki de yaşayacağız. Yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla sürdürdüğümüz kritik projeleri 2023 içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgazı gelecek yıl milletimizin istifadesine sunuyoruz. Ülkemizin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'u yılın il çeyreğinin ardından yollarda görmeye başlıyoruz. Milli muharip uçağımızı hangardan çıkarıyor, insansız savaş uçağımız kızıl elmanın ilk uçuşunu 2023 te gerçekleştiriyoruz. Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz SİBER, Karaoluk, Bozdoğan ve Gökdoğan'ın ilk teslimatlarını da gelecek yıl yapıyoruz. Ülkemizi nükleer lige taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini 2023'te faaliyete geçiriyoruz. Bunların dışında nice yatırım, nice proje, eser ve hizmeti 2023 senesinde milletimizin emrine vermeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl aralık ayından beri yüksek seviyelerde seyreden enflasyonun yakında hızla aşağıya doğru inişine şahitlik ederek, bu sıkıntı üzerine kurulan kirli senaryoların da yırtılıp atıldığını hep beraber göreceğiz. Cumhuriyetimizin 100 yılını milletimiz için ifade ettiği için anlama ve öneme yarışır büyük bir başarı hikayesiyle taçlandırmakta kararlıyız. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar Allah'ın izniyle mücadelemize devam edeceğiz. Şüphesiz bunun için öncelikle 2023 seçimlerini, gerek Cumhurbaşkanlığı, gerekse milletvekilliği boyutuyla zafere ulaştırmamız gerekiyor. 2023'te milletimiz sandığa atacağı oyla sadece kendini yönetecek kadroları değil aynı zamanda çoğu bitme aşamasına gelen tüm bu projelerin de kaderini belirleyecektir. CHP ve şürekasının savunma sanayi başta olmak üzere yürütülen bu stratejik projeleri sürdürme iradesi de, kabiliyeti de yoktur. Bırakın devam ettirmeyi nükleer santralden İHA ve SİHA'lara kadar yapılan işlere düşmanlıklarını şimdiye kadar defalarca göstermişlerdir. Geçenlerde, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığımızdan bir heyet, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ni gezmeye gittiler ve giderken de yanlarında muhalefetten birilerini aldılar. Ve nükleer enerji santralini görünce bunlar bayağı orada takdirde tebrikte bulundular. Fakat Ankara'ya döndüler, döndüklerinde bu defa Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin aleyhinde konuşmaya başladılar. Bu muhalefet böyle bir muhalefet. Bunlardan bir şey olmaz. Onun için biz ne yaptığımıza ve ne yapacağımıza bakacağız. Bütün bunların söylediklerine kulak tıkayıp yolumuza devam edeceğiz. Aynı durum ülkemizin FETÖ ve PKK terör örgütleriyle bunların yurtdışındaki uzantılarıyla yürüttüğü terörle mücadele operasyonları için de geçerlidir. Kendisine istisna ile söylediğim Bay Kemal ifadesini bile sahiplenecek kadar icraat yoksunu bu zatın ne masadaki ortaklarını ne terörle mücadele gibi bir öncelikleri, ne sınırları güvenli hale getirmeleri gereken bir dertleri, ne de milletle milletin çıkarlarını savunacak kadar bir dertleri yoktur."

"Muhalefet 4 başlık üzerinde duracak"

Erdoğan, seçim sürecinde muhalefetin 4 başlık üzerinden kendilerini yıpratmaya çalışacağını kaydederek, "Değerli kardeşlerim bunlar şimdi seçim geliyor, 4 tane başlık üzerinde duracaklar. Devamlı söyledikleri, bu süreç içerisinde özellikle diplomasi üzerinde çok başarılı olduğumuz alanlardan bir tanesi terörle mücadele, bir de şu anda ülkemizdeki mülteci sorunuyla ilgili bunlar ileri gereği yalan yanlış her şeyi söyleyecekler. Akşam başka sabah başka. Bunlarda yalan en rahat kullanılan en rahat kullan konuşulan şeydir. Bay Kemal bunu yaptığı gibi yanındaki şürekası da aynı şeyi yapıyor ama biz doğru olanı söyleyeceğiz. Bunların böyle bir dertleri olsa YPG'li teröristleri topraklarını savunan insanlar olarak tarif etmezlerdi. Böyle bir niyetleri olsa terör örgütüyle arasına mesafe koyamayanlarla gizli kapaklı bakanlık pazarlığı yapmazlardı. Böyle bir hassasiyetini olsa kontrollü darbe diyerek 15 Temmuz kıyamını kötülemez, FETÖ'cü hainin söylemleriyle kendi devletlerine iftira atmazlardı. Millete hizmet gibi bir amaçları olsa ülke ülke gezip Türkiye'yi yabancılara şikayet etmezlerdi. Milli irade gibi prensiplere olsa küresel vesayet odaklarına bel bağlamaz, büyükelçilerden icazet dilenmez Bay Kemal ve şürekası. Ülkenin bekası ne ilgilendiren bu meselelerdeki tavırlarıyla milli ve yerli bir muhalefet anlayışına sahip olmadıklarını Türkiye'nin hak ve hukukunu gözeten etmeyeceklerini ortaya koymuşlardır bunların siyasetteki tek kutsalı işgal ettikleri konumlarıdır yoksa Türkiye kaybetmiş millet sıkıntıya düşmüş demokrasi yara almış ekonomi zarar görmüş ülke düşmanlarının mutlu olmuş terör örgütleri palazlanmış. Hasılı 85 milyon için önemli olan hiçbir şey, bu zat ve ortakları için umurunda değildir. Aziz kardeşlerim Türkiye'nin bu yıkım ekibinin insafına kalmaması ve başladığı projeyi bitirmesi bizlerin göstereceği çabaya bağlıdır. Biz işi sıkı tutarsak Allah'ın izniyle altılı masa denilen paravan yapı emellerine ulaşamaz, ama bizim bıraktığımız zerreyi misal bıraktığımız boşlukta yalan ve iftira ile anında doldurulacaktır. Aranızda birlik beraberliğe fitneyi ve fesadı lütfen karıştırmayın. Aranıza fitne fesadı lütfen sokmayın, birbirinizi Allah için sevin, birbirinize gönülden bağlanın ve şu kalan 6-7 ayı bu başarıyla götürün. Ülkemizde bu şekilde ulaşamadığımız gönlüne dokunmadığın tek bir kişi dahi varsa bu bizim derhal telafi etmemiz gereken bir eksiğimizdir" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda ise tüm partililere seslenerek, 2023 seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşmaları için talimat verdi.

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