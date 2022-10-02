Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pendik- Sabiha Gökçen Metrosu'nun açılışında önemli açıklamalar

Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni metro hattının hayırlı olmasını dileyerek, “Uzunluğu 7.4 km olan 4 istasyonlu bu metro hattı Sabiha Gökçen'i Pendik'e, Anadolu Adliyesi'ne, Kadıköy'e bağlamaktadır. Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki aylarda bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız” dedi.

“Raylı sistem medeniyettir”

“Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Bunlara en güzel dersi Haziran'da vermeye var mıyız? Türkiye genelindeki 811 km'lik şehir içi raylı sistemin 312 km'si de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete, moderniteye benim vatandaşlarım layıktır” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken biz Bakanlığımız ve belediyelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızı en hızlı ulaşım yolu olan raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık eserler sayesinde milletimizin hayat kalitesini yükselttik. Yeni nesillere üzerinde Türkiye yüzyılı inşa edebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. Manifestomuzun adı ne? Türkiye yüzyılı. Artık buna çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Eli İstanbul'da gözü başka yerlerde olanların eksiğini de biz tamamlıyoruz”

İstanbul'un her meselesiyle bu işin sorumlularından bile daha çok ilgilendiklerini kaydeden Erdoğan, “Turizminden ticaretine bu şehrin her gündemi bizim gündemimizdir. Yeri geldiğinde eli İstanbul'da gözü başka yerlerde olanların eksiğini de biz tamamlıyoruz. Sel oluyor, kar yağıyor, yangın çıkıyor bakanlarımızla, kurumlarımızla anında olaya bizzat yerinde vaziyet ediyoruz. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde. Yeri geliyor Elazığ'da, Kastamonu'da, Bartın'da. Devlet yönetmek bakkal dükkanı yönetmeye benzemez” dedi.

“Bizim derdimiz makam mevki değil, millete hizmet”

“Haziran geliyor, Haziran'da bunların topuna gereken dersi benim milletim verecektir” diyen Erdoğan, “Bizim derdimiz makam mevki değil, millete hizmet. Kimseyi ötekileştirmeden bu şehirde yaşayan herkesi kucaklayacağız. Kimseyi dışlamayacağız. Elbette bunu yaparken istikbal ve istiklalimizi korumaya öncelik vereceğiz, aile kurumumuza yönelik saldırılara da kesinlikle göz yummayacağız. Milleti millet yapan ailedir. Bu aileye bizden daha iyi sahip çıkan bir parti olamaz. Gençlerimizi mankurtların eline düşürmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Teröristleri kamuoyu önünde savunma, aklama görevini CHP üstlenmiştir”

Erdoğan, son dönemde terör örgütlerinin huzur iklimini bozmak için yeniden harekete geçirildiğini söyleyerek, “Mersin'deki son saldırı bu sinsi senaryonun en alçak örneklerinden biridir. İşte bakın malum parti, PKK'nın uzantısı terörde kimleri kullanıyor? Kadınları kullanıyor. Düşünün Mersin'de bu 2 kadın kendilerine bomba bağlıyor ve bu şekilde polisevine saldırıyor. Doğrusu acımaktan başka elimizden ne gelir? Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda himaye ve teşvik eden HDP'dir. Bu teröristleri kamuoyu önünde savunma, aklama görevini de CHP üstlenmiştir. Amaç, Türkiye'nin huzurunu, istikrarını bozmaktır. Terör örgütünün güdümünden kurtulup sivil ve meşru siyaset yapmayı beceremeyen HDP, bu ihanette yine başrolü oynamaya taliptir. Asıl üzüldüğümüz Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP'nin bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna düşürülmesidir” dedi.

Mustafa Biçer - Gamze Çevrim



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