Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Katar halkına tebriklerini iletti. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Mabeyn Köşkü'nde görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile Mabeyn Köşkü'nde görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Mabeyn Köşkü'nde görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.