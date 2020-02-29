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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peşi sıra kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peşi sıra kritik görüşmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peşi sıra kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de yaşanan gelişmeler sonrası görüşmelerde bulundu.

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederek, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.

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