Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Raşit Küçük için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, paylaşımında Küçük'ün cenazesi ile ilgili detayları da paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde;

"İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın cenaze namazı bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak ve naaşı Fatih Camii Haziresine defnedilecektir. Muhterem hocamızın mekanı cennet olsun."

Hülya Keklik

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