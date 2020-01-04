Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e özel kitap

2020 yılı ile birlikte yoğun bir diplomasi trafiğine başlayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile TürkAkım Projesi için düzenlenecek törende buluşacak. Sinevizyonla Kırklareli'deki açılış törenine katılacak olan iki lider, TürkAkım Projesi'ne ek olarak, gündemdeki konulara ilişkin de görüşmeler yapacak. Görüşmede Libya ve İdlib konuları masaya yatırılacak. İdlib'de rejimin artan saldırıları sonrası Türkiye sınırına doğru artan göç konusu masada olacak. Soçi'de imzalanan İdlib muhtırasının da ele alınması bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Türkiye - Rusya ilişkilerinin tarihine dikkat çekmek amacı ile özel bir kitap çalışması yapıyor. Başkanlık, bunun için milyonlarca belge arasından Osmanlı arşivlerinde doğrudan Rusya tarihini ilgilendiren 100 binin üzerinde belgeyi taradı. İki ülkenin geçmişte yapmış olduğu savaşlar, barış anlaşmaları, karşılıklı iş birlikleri, ticari ilişkiler gibi pek çok başlıkta kaleme alınmış belgeler toparlandı. Bu belgeler arasında yer alan Osmanlı-Rus anlaşmalarına yönelik belgeler bir kitap hâline getirilecek. Kitabın ön sözü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alınacak. Kitap, Putin'in 8 Ocak'ta Türkiye yapacağı ziyarete yetiştirilmeye çalışılıyor. Kitabın tamamlanması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı Putin'e armağan etmesi planlanıyor.

MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron'un talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.

Türkiye Gazetesi