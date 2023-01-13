Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi paylaşımı

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Rami Kütüphanesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış öncesinde sosyal medya hesabından Rami Kütüphanesi'yle ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı paylaşımda, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, eğitim ve kültür başta olmak üzere, ülkemizi küresel düzeyde marka haline getirmek için çalışıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Rami Kütüphanemizi de işte bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

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