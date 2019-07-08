Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğu Akdeniz'deki son durumu değerlendiren Erdoğan, “Şu anda sondaj gemilerimiz malum bu arama tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içerisinde süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bunların hiç birisini yolumuzdan alı koymayacak. Bugün de aynı noktadayız. Şu anda gerek bizler Türkiye olarak, gerek Kuzey Kıbrıs'daki soydaşlarımız olarak süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Uluslararası camiada da en son G 20 toplantısında görüştüğümüz bazı liderlere de bu hassasiyetimizi ifade ettik” şeklinde konuştu.

Yunanistan'da dün sonuçlanan seçimi hatırlatan Erdoğan, “Sayın Miçotakis yüzde 40'a yakın oy oranı ile seçimi kazanmış durumda. 160'a yakın milletvekili çıkarmış durumda. Dün akşam kendisini aradım tebrike ettim. İnşallah Yunanistan'da yeni bir süreci, dayanışma içinde devam ettiririz. Şu anda seçimin ardından tabii ki görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla sürdüreceğiz. Arzumuz Ege'de, Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte yaşamayalım” ifadelerini kullandı.

S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatıyla ilgili bir soruya da yanıt veren Erdoğan, “Şu anda yolculuk hazırlığı davam ediyor. Bizden bu noktada ‘şu tarih' diye zorlamazsanız isabetli olur. Ama yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor. Bizim kendileri ile mutabık kaldığımız tarih bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarını bu konunun sorumluluğu da Milli Savunma Başkanlığı'mıza ait. Onlar planlamayı yapacaklar. Uçakla gelecekler. Gelen tüm S-400'ler'ler burada konuşlanacaktır. Ülkemiz için bölgemiz için dünyamız için hayırlı olsun diyoruz” açıklamalarında bulundu.

Erdoğan Milletvekilleri ile yaptığı kahvaltılı toplantıların içeriği ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi.

“İki toplantı yaptık. Bunlar 50'li gruplar halinde idi. İki toplantı daha yapıp grubumuzun tamamıyla bu kahvaltılı istişare toplantılarını bitirmiş olacağız. Böylece meclis kapanmadan biz bu turları tamamlamış olacağız. Burada tabii bütün düşüncemiz öncelikle meclis kapandıktan sonra illerine gidecek olan milletvekillerimizin ne gibi bir süreç işletecekleridir. Benim de hemen bu işin ardından Ağustos ile birlikte bir teşekkür ziyaretleri ağırlık büyükşehirlerde olmak üzere başlayacak. İllerimizi dolaşarak hem bazı açılış törenleri, hem teşkilatımızla bir araya gelmek suretiyle yapacağımız toplantılar var. Bu toplantılarla birlikte 2019'u siyasi faaliyetler açısından tamamlamış olalım istiyoruz”

Oğuzcan Yazar - İsmail Coşkun



