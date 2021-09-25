İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de CBS News'e verdiği röportajda, 'Rusya'dan yeni S-400 sistemi alacak mısınız?' sorusuna, "Tabii evet. Kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta CBS News'e verdiği röportajda S-400 alımıyla ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı üzerine ABD'nin F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durdurmasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Bundan sonraki dönemde kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek biziz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin 1,4 milyar dolar ödemesine rağmen hala F-35'leri teslim almamasını da eleştirdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası basın önünde söylediği "Türkiye bize bu parayı verdi, neden onlara F-35'leri vermiyoruz?" sözlerini de hatırlattı.

Kanal, Erdoğan'ın Suriye'deki ABD askeri varlığıyla ilgili olarak 'çekilmelerini tercih edeceğini' söylediğini aktardı.

Hülya Keklik
 

İLGİLİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST rekorların ve rekortmenlerin festivalidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TEKNOFEST rekorların ve rekortmenlerin festivalidir'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.