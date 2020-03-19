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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında; ''Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız'' ifadelerini kullandı.

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