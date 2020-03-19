Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında; ''Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız'' ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum.



Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız. pic.twitter.com/R0ln47YnW3 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 19, 2020