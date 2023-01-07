Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'daki iki televizyona ödül

Öncesi yıl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kanal Urfa Yönetim Kurulu eski Başkanı İbrahim Toru'ya vefa ödülü layık görülürken Güneydoğu Televizyonunda yaptığı Güneydoğu Starını Arıyor programıyla müziğin evrensel diliyle yerel kültürün yaşatılması ve tanıtımına katkı sağladığı için Mehmet Demir'e ödül verildi.

Ödülü merhumun kardeşi aldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende İbrahim Toru adına ödülü Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru aldı. Toru'ya ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. İşadamı ve gazeteci İbrahim Toru 25 Eylül 2020'de yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Güneydoğu Televizyonu da ödüle layık görüldü

Gecede, Güneydoğu Televizyonunda yaptığı Güneydoğu Starını Arıyor programıyla müziğin evrensel diliyle yerel kültürün yaşatılması ve tanıtımına katkı sağladığı için Mehmet Demir'e ödül verildi. Gazeteci Demir de ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

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