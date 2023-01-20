Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim kanunu polemiğine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

KURAKLIK TEHLİKESİ

''Bunlar anlık adımlar değil. Devlet Su İşleri olarak barajlar yaptık yapıyoruz. İstanbul Ankara İzmir gibi büyükşehirlerde belediyelerin sorumluluğundadır. Onlarında buralarda barajlar yapmalı gerekmektedir. En son yaptığımız baraj Yusufeli Barajı. Yusufeli Barajı kısa süre içerisinde tamamen devreye girmiş olacak. Bu işin tek tedbiri barajlardır bunun dışında ciddi bir tedbir söz konusu değil.

SEÇİM MESAJI

Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı kararname ile 60 gün önceden bu işin ilanını yapar 60 gün sonra YSK kronolojik yapıyı çalıştırır. Diyelim ki Mart'ın 10'un da ilan ettiyse 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa o gün seçim günüdür. Bunu da YSK takip eder. Bunlar bu işin farkında değil. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar bu da hayırlı bir adımdır.''

THE ECONOMIST'İN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN YAZISI

The Economist'in yorumuna sizler evet diyor musunuz? Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.