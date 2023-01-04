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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihinin erkene alınmasına ilişkin, ”Kamuoyunda ne görüşülüp ne konuşulursa hepsi gündemimizde. Biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seçim tarihi açıklaması - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, "Seçim tarihinin erkene alınmasına ilişkin kamuoyunda üç tarih konuşuluyor. Bunlar gündeminizde mi?" sorusu üzerine, ”Kamuoyunda ne görüşülüp ne konuşulursa hepsi gündemimizde. Biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz” açıklamasını yaptı.

Hülya Keklik
 

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