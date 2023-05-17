Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine telefon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan, Bayram Doğan, Serkan Ölmez, Gaffar Mayik ve Güvenlik Korucusu Cevher Özgün'ün yakınlarını arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, şehitlere Allah'tan rahmet diledi, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı temennisinde bulundu.

Hülya Keklik



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